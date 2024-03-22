Могло быть 20 нападавших: что известно о трагедии в Crocus City Hall

В концертный зал Crocus City Hall прошли около 20 человек, которые устроили стрельбу, сообщает«NEWS ru» со ссылкой на очевидцев. Они открыли огонь по посетителям, а после устроили взрыв. На данный момент известно, что погибло 40 человек и более 100 пострадали, сообщает 112.

Сейчас на месте работает 70 скорых. Пожар, который начался в здании, охватил 3000 кв м. У Crocus City Hall начала обваливаться крыша. Огонь тушат с земли и с воздуха. Также появилась информация, что охрана Крокуса не имела огнестрельного оружия. Они были вооружены лишь дубинками и электрошокерами.

112 сообщают, что авто, на котором приехали нападавшие, может быть заминировано.

Другие подробности произошедшего можно найти в тг-канале «Злой казанец».