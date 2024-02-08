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Мобилизуют даже 70-летних: Минобороны предложило повысить возраст призывников на СВО

Мобилизуют даже 70-летних: Минобороны предложило повысить возраст призывников на СВО

infopovod.ru

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Министерство обороны Российской Федерации предложило ввести единый возрастной ценз для всех контрактников, проходящих службу по мобилизации. Согласно предложению, предельный возраст будет составлять 70 лет для всех старших офицеров и 65 лет для всех остальных контрактников, сообщает kommersant.

Согласно пояснительной записке к предложению, в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют нормы, устанавливающие предельный возраст мобилизации, военного положения и военной службы в военное время для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту до 24 июня 2023 года.

По мнению представителей Минобороны, законопроект, в случае его принятия, позволит сохранить необходимую численность войск при проведении СВО на Украине без снижения боеготовности и боеспособности войск Российской Федерации. Действие законопроекта будет распространяться на правоотношения с 24 февраля 2022 года.

В настоящее время законодательством Российской Федерации возрастные ограничения для различных воинских званий уже установлены, но закон позволяет заключать новые контракты на военную службу по достижении предельного возраста. Только Верховный Главнокомандующий устанавливает этот срок, особенно для военнослужащих высокого ранга.

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