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Мобилизация уже начнется с апреля 2025? Кого заберут в армию по новому указу Владимира Путина

В апреле 2025 года в России стартует весенний п...

ilgiornale.it

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С наступлением апреля 2025 года в России начинается весенняя призывная кампания, которая будет проводиться с учетом значительных изменений в законодательстве.

Эти изменения коснутся многих граждан призывного возраста и включают в себя новые правила относительно возрастных ограничений и штрафов за уклонение от службы.

Изменения в возрастных пределах

С 1 января 2024 года были внесены изменения, согласно которым верхний возрастной предел для призыва увеличен с 27 до 30 лет. Однако это касается только тех граждан, кому исполнилось 27 лет уже после вступления изменений в законодательство. Такое решение направлено на расширение круга призывников и укрепление оборонной мощи страны.

Ужесточение штрафов за уклонение

Вместе с изменением возрастных границ были ужесточены штрафы за неявку по повестке. Теперь за уклонение от призыва можно получить штраф до 30 тысяч рублей, в то время как ранее максимальный штраф составлял 10 тысяч рублей. Это мера призвана обеспечить более высокий уровень дисциплины и ответственности среди призывников.

Дата начала призыва

По предварительной информации, весенний призыв стартует 1 апреля. Ожидается, что соответствующий указ президента России будет подписан в ближайшее время, что утвердит начало кампании.

Отличие от мобилизации

Важно отметить, что предстоящая призывная кампания является плановой и не связана с мобилизационными мероприятиями. В настоящее время мобилизация в стране не рассматривается, что подчеркивает стабильность и планомерность проведения призыва.

Эти изменения являются значимым шагом в организации призывной кампании в России и отражают стремление государства адаптироваться к современным вызовам в области оборонной политики.

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