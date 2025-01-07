Мобилизация с 2025: Новые правила бронирования вступают в силу с марта

С марта 2025 года в России произойдут значительные изменения в правилах освобождения граждан от мобилизации. Это повлечёт серьёзные последствия для миллионов россиян, занятых в различных отраслях экономики и ранее получивших соответствующие отсрочки.

По словам Виктора Заварзина, члена комитета Госдумы по обороне, полномочия по предоставлению отсрочек от призыва теперь будут сосредоточены исключительно в руках федеральных органов и Министерства обороны. Региональные власти и компании, ранее имевшие такие права, больше не смогут этим заниматься. Данное решение, вероятно, направлено на централизацию и упорядочение процесса, однако оно вызывает беспокойство среди населения и бизнеса.

На данный момент детали изменений остаются неясными, так как текст постановления правительства № 766с от 5 июня 2024 года не обнародован. Это порождает слухи и усиливает тревогу среди людей. Тем не менее, подтверждается, что ранее выданные отсрочки будут действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты все освобождения от мобилизации будут оформляться только по новым правилам, установленным данным постановлением.