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Мобилизация 2025: именно такие новые правила бронирования вступают в силу с марта

С марта 2025 года в России произойдут значитель...

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С марта 2025 года в России произойдут значительные изменения в правилах освобождения граждан от мобилизации. Это повлечёт серьёзные последствия для миллионов россиян, занятых в различных отраслях экономики и ранее получивших соответствующие отсрочки.

По словам Виктора Заварзина, члена комитета Госдумы по обороне, полномочия по предоставлению отсрочек от призыва теперь будут сосредоточены исключительно в руках федеральных органов и Министерства обороны. Региональные власти и компании, ранее имевшие такие права, больше не смогут этим заниматься. Данное решение, вероятно, направлено на централизацию и упрощение процесса, однако вызывает беспокойство среди населения и представителей бизнеса.

На данный момент многие аспекты нововведений остаются неясными, так как текст постановления правительства № 766с от 5 июня 2024 года не обнародован. Это порождает слухи и усиливает тревогу среди граждан. Тем не менее, ранее выданные отсрочки будут действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты все освобождения от мобилизации будут оформляться строго в соответствии с новыми правилами, установленными данным постановлением.

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