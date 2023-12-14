Президент Российской Федерации Владимир Путин на прямой линии огласил цели нашей страны на Специальной военной операции на Украине, а также назвал предположительные сроки ее окончания.

Согласно заявлению Верховного Главнокомандующего, главными целями Российской Федерации на поле боя является денацификация и демилитаризация Украины. Другими словами, Россия планирует нейтрализацию военного потенциала этой страны, который в настоящее время, согласно заявлению Президента, подпитывается из зарубежных стран, а также освободить украинское общество от нацистской идеологии.

Вместе с тем Глава российского государства подчеркнул, что вооружение, которое поставляется украинским войскам, войска нашей страны успешно уничтожают, а сама Украина «ничего не производит», и поддержка союзников в будущем может прекратиться, что в свою очередь приведет Украину в невыгодное положение.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей.» - заявил Владимир Путин.