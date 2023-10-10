Минтруд заявил, что выплаты по больничным вырастут в два раза

В России на 2025 год запланировано увеличение больничных выплат для работающих граждан. Деньги же на оплату незапланированного и не особо радующего отпуска будет предоставлять работодатель за счет выплат по единому тарифу страховых взносов, отметили в Министерстве труда РФ.

Предполагается, что больничные выплаты в 2025 году вырастут в 2 раза, что составит приблизительно до 5 600 рублей за один день болезни. На данный момент предел суммы оплаты одного больничного дня – 2 737 рублей.

Добавим, что в России в 2025 году также в два раза вырастут пособие по беременности и родам, максимальная сумма которого будет составлять 795 355, 80 рублей, и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплата которого увеличится до 68 995, 51 рублей. В 2023 году максимумы соответствующих пособий составляют приблизительно 374 968 рублей и 33 281, 80 рублей.

Ранее работодатели в Российской Федерации оплачивали четыре вида страховых взносов отдельными платежами по разным тарифам. С 2023 года был введен единый страховой тариф: то есть теперь работодатель все социальные взносы оплачивает одним платежом, а затем Федеральное казначейство распределяет их на пенсионные, социальные и медицинские выплаты для больничных и пособий.