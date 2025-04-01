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Минтруд России перенёс даты майских выходных: объявлен новый календарь отдыха

В мае 2025 года россиян ждут два продолжительны...

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В мае 2025 года россиян ждут два продолжительных периода отдыха, связанных с государственными праздниками. Благодаря переносам выходных, майские каникулы в этом году станут особенно удобными для путешествий и работы на даче.

Майские праздники 2025: когда отдыхаем и как лучше спланировать время

Первый период выходных:

Сроки: с 1 по 4 мая (четверг–воскресенье)

Повод: Праздник весны и труда (1 мая)

Как образовались выходные: праздничный день в четверг + суббота и воскресенье

Второй период выходных:

Сроки: с 8 по 11 мая (четверг–воскресенье)

Повод: День Победы (9 мая)

Как образовались выходные: перенос выходного с 23 февраля на 8 мая + праздничная пятница + суббота и воскресенье

Что важно знать о графике работы:

Рабочая неделя с 28 по 30 апреля будет укороченной — всего 3 дня.

30 апреля — сокращенный день (на 1 час меньше).

В мае будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

Сравнение с прошлым годом:

В 2025 году праздники станут длиннее, чем в 2024-м. Это связано с переносом выходных дней: 4 января «переехал» на 2 мая, а 23 февраля — на 8 мая.

Полезные советы:

  • Чтобы получить длинные каникулы, можно взять отпуск с 5 по 7 мая.
  • Тем, кто планирует дачные работы, стоит учитывать погодные условия.
  • Путешественникам лучше заранее позаботиться о билетах и жилье — спрос будет высоким.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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