Минобороны выпустило пояснение: стало известно, когда мобилизованных вернут домой

Депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский опубликовал в своем telegram-канале ответ Министерства обороны Российской Федерации, в котором ведомство рассказало, когда мобилизованные россияне покинут зону СВО на Украине.

Политик направил обращение в Минобороны России с предложением четко ограничить срок военной службы для мобилизованных граждан страны до 1 года, исключая только военнослужащих, которые добровольно согласны служить дольше, так как фактически в настоящее время они служат бессрочно, и их семьи даже не могут предположить, когда ожидать возвращения родных домой.

Министерство обороны ответило депутату официальным письмом, в котором заявило, что ограничение продолжения военной службы для призванных в рамках частичной мобилизации россиян не предусмотрено, и находиться на ней они будут до тех пор, пока Президент Российской Федерации Владимир Путин не подпишет официальный указ о завершении мобилизации в стране.

Напомним, что о завершении мобилизации Глава государства Путин заявил только устно, отметив, что планы по призыву выполнены, и продолжать призывать военнообязанных запаса нет необходимости. Однако пленумом Верховного суда РФ было установлено, что устные слова не имеют юридической силы, поэтому мобилизация в нашей стране продолжается, пока Верховный Главнокомандующий не поставит подпись на приказе об ее окончании.