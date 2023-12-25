Новости России
· Ульяна Сенько

Минобороны выпустило пояснение: стало известно, когда мобилизованных вернут домой

Минобороны выпустило пояснение: стало известно, когда мобилизованных вернут домой

9111.ru

Подписаться в Telegram

Депутат Законодательного Собрания Борис Вишневский опубликовал в своем telegram-канале ответ Министерства обороны Российской Федерации, в котором ведомство рассказало, когда мобилизованные россияне покинут зону СВО на Украине.

Политик направил обращение в Минобороны России с предложением четко ограничить срок военной службы для мобилизованных граждан страны до 1 года, исключая только военнослужащих, которые добровольно согласны служить дольше, так как фактически в настоящее время они служат бессрочно, и их семьи даже не могут предположить, когда ожидать возвращения родных домой.

Министерство обороны ответило депутату официальным письмом, в котором заявило, что ограничение продолжения военной службы для призванных в рамках частичной мобилизации россиян не предусмотрено, и находиться на ней они будут до тех пор, пока Президент Российской Федерации Владимир Путин не подпишет официальный указ о завершении мобилизации в стране.

Напомним, что о завершении мобилизации Глава государства Путин заявил только устно, отметив, что планы по призыву выполнены, и продолжать призывать военнообязанных запаса нет необходимости. Однако пленумом Верховного суда РФ было установлено, что устные слова не имеют юридической силы, поэтому мобилизация в нашей стране продолжается, пока Верховный Главнокомандующий не поставит подпись на приказе об ее окончании.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане умер народный артист Искандер Биктагиров

Интересное в Казани

2 часа назад

Доноры АО «Транснефть - Прикамье» сдали почти 25 литров крови

уничтожение плесени москва 2

Новости Татарстана

день назад

Из Казани в Оренбург можно будет доехать на два часа быстрее

Интересное в Казани

3 дня назад

Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?

тонирование волос отзывы в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

13 часов назад

Камила Валиева выступила под трек АИГЕЛ

Новости Татарстана

день назад

В больнице скончался второй парень, которого сбил водитель каршеринга

Новости Татарстана

2 часа назад

В центре Казани рядом с КФУ построят новый ЖК

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержали 11 пьяных водителей

Новости Татарстана

день назад

В казанском ТЮЗе прошла благотворительная елка для детей участников СВО
Лонгриды
2 дня назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

час назад

На полмиллиарда рублей будут отремонтированы две улицы в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

За сутки в Казани произошло 126 ДТП

Новости Татарстана

2 часа назад

64 тысячи татарстанцев не могут выехать заграницу из-за долгов

Новости Татарстана

13 часов назад

УНИКС одержал победу над «Самарой»
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
4 дня назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

13 часов назад

Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо»

Новости Татарстана

19 часов назад

Рост ОРВИ привел к усилению работы казанских поликлиник

Новости Татарстана

день назад

В зеркальную дату в Челнах поженились 38 пар
Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники