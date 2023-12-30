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Минобороны: дроны и ракеты массово атаковали Российскую Федерацию

Минобороны: дроны и ракеты массово атаковали Российскую Федерацию

Вячеслав Гладков / T.me

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что днем 30 декабря 2023 года Белгородскую область атаковали дроны, сообщает Lenta.ru.

Как заявил Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сработала ночью над Белгородом и Белгородским районом прошлой ночью. От атаки военной техники пострадали частные дома и автомобили жителей перечисленных территорий.

Среди пострадавших есть погибшие. Под неизбирательными ударами по площадям города пострадали 108 человек, 15 из числа которых дети. Так же на данный момент известно, что 2 детей и 12 взрослых спасти не удалось.

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что по поручению Главы государства Владимира Путина в Белгород уже направилась спасательная бригада Минздрава и МЧС РФ.

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