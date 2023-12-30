Минобороны: дроны и ракеты массово атаковали Российскую Федерацию

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что днем 30 декабря 2023 года Белгородскую область атаковали дроны, сообщает Lenta.ru.

Как заявил Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сработала ночью над Белгородом и Белгородским районом прошлой ночью. От атаки военной техники пострадали частные дома и автомобили жителей перечисленных территорий.

Среди пострадавших есть погибшие. Под неизбирательными ударами по площадям города пострадали 108 человек, 15 из числа которых дети. Так же на данный момент известно, что 2 детей и 12 взрослых спасти не удалось.

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что по поручению Главы государства Владимира Путина в Белгород уже направилась спасательная бригада Минздрава и МЧС РФ.