Министры ожидают полноформатной встречи: члены БРИКС выразили поддержку председательству России

Члены БРИКС выразили поддержку председательству России в 2024 году

Бразилия, Китай, Индия и ЮАР выразили поддержку председательству России в БРИКС, которое начнется в 2024 году, о чем сообщает на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что министры также ожидают проведения полноформатной встречи министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС в России в 2024 году.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с предложением о создании команды БРИКС. Он подчеркнул, что Бразилия должна быть особенно рада, что после расширения в БРИКС будет 11 членов, столько же, сколько игроков в футбольной команде.