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Миллионы яиц из России уехали за рубеж: что случится с ценами

Миллионы яиц из России уехали за рубеж: что случится с ценами

gosrf.ru

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Цены на яйца в России и за рубежом стали предметом обсуждения из-за их резкого увеличения. Сергей Лисовский, который занимает пост вице-спикера Государственной Думы и является заместителем председателя «Росптицзсоюза», высказал свое мнение на этот счет, обращая внимание на ситуацию с яйцами как внутри страны, так и за ее пределами.

По его словам, некоторые российские компании отправляют яйца на экспорт, используя для этого различные факторы, включая валютные курсы. Однако Лисовский подчеркнул, что объем экспорта яиц относительно небольшой и не сильно влияет на внутренний рынок, где потребление яиц составляет огромное количество ежегодно. Важно также учитывать, что не все яйца, отправляемые на экспорт, предназначены для употребления в пищу - часть из них используется для разведения птицы. Кроме того, Россия вынуждена импортировать инкубационные яйца из зарубежных стран.

Также стоит отметить, что цены на куриные яйца по всему миру довольно нестабильны. Например, в Соединенных Штатах они могут значительно колебаться в течение года, что создает определенные трудности. Недавним примером такой нестабильности стал случай в 2022 году, когда цены на десяток яиц в США резко выросли и затем снова упали.

В настоящее время самые доступные яйца можно приобрести в сети магазинов «Ашан» по цене менее 90 рублей за 10 штук. В других магазинах цены немного выше.

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