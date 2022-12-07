Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим военных: погибли 16 человек

В Донецкой народной республике (ДНР) грузовик и микроавтобус попали в ДТП, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Смертельная авария произошла на автодороге Шахтерск — Торез.

"Произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы, которые установят обстоятельства трагедии.