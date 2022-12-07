Новости России
· Служба новостей

Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим военных: погибли 16 человек

Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим военных: погибли 16 человек

Фото: ntv.ru

В Донецкой народной республике (ДНР) грузовик и микроавтобус попали в ДТП, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщает ТАСС.

Смертельная авария произошла на автодороге Шахтерск — Торез.

"Произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать оперативные службы, которые установят обстоятельства трагедии.

Следующая новость ↓

Популярное

Новый год близко: пройди тест и узнай, какой подарок ты заслуживаешь

Погода

день назад

Кошмар перед Рождеством. Синоптики дали пугающий прогноз на новогодние праздники

Редакция помогает

день назад

Цена вопроса от 100 руб.: казанцам рассказали, как легко и быстро решить насущную проблему

https://egeturbo.ru/hist/kursy-ege-istoriya-11-klass

Новости России

день назад

Вот и "ответочка": две мощных волны российских ракет обрушились на Украину после диверсий в Рязани и Саратовской области

Редакция помогает

2 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Профи - турецкий язык для детей

Общество

день назад

Водителей начнут лишать прав за один предмет в багажнике: ГИБДД будет проверять всех без исключения

Новости России

день назад

Теперь можно: Россия после атак Киева на аэродромы может применить ядерное оружие

Новости России

день назад

В Минобороны России рассказали, как Украина смогла организовать диверсии на двух аэродромах в глубине РФ

Общество

6 часов назад

На Украине в зоне СВО погиб еще один мобилизованный из Татарстана - 29-летний Рамиль Хазиев

Общество

день назад

В Татарстане простились еще с одним погибшим мобилизованным: жене о его смерти сообщили власти
Новости Казани
день назад

В Казани в квартире угарным газом отравились две молодые девушки

В Казани в квартире угарным газом отравились две молодые девушки

Экономика

47 минут назад

Банк «Открытие» запустил для корпоративных клиентов онлайн-сервис по выдаче справок с усиленной электронной подписью

Редакция помогает

день назад

Культовые и популярные, камерные и уютные - заведения Казани, куда не стыдно пригласить

Экономика

52 минуты назад

ВТБ в ПФО увеличил выдачи автокредитов в ноябре на 12%

Новости России

час назад

Микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим военных: погибли 16 человек
79 пассажиров, мечтавших улететь на Гоа, застряли в аэропорту Казани: дело в визах

Происшествия

3 часа назад

В Татарстане охранник ЧОП наказал магазинного вора по своему: приковал к трубе и побил

Происшествия

3 часа назад

Спасатели смогли эвакуировать заболевшего туриста из Казани со склона Таганая

Экономика

5 часов назад

Госдума рассмотрит вероятность выплаты россиянам 13-й пенсии в декабре 2022
Казанцы теперь могут купить качественный говяжий коллаген с витамином С - доставка до ближайшего пункта выдачи