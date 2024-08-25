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Математик-пророк предсказал окончание СВО. Когда, по его расчетам, это случится и кто одержит победу?

Григорий Кваша, математик и историк из России, ...

tomsk.sib.fm

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Григорий Кваша, математик и историк из России, который зарекомендовал себя благодаря точным прогнозам мировых событий, сделал новое заявление о будущем специальной военной операции (СВО). Согласно его последнему прогнозу, основанному на сложных математических и астрологических расчетах, СВО должно завершиться в 2025 году, причем исход конфликта окажется в пользу России.

Кваша, родившийся в 1954 году в Челябинске, уже более четырех десятилетий занимается исследованиями в области математики и астрологии. Его научная работа, увенчанная публикациями таких книг, как "Теория войн" и "Поиски империи", завоевала признание в научных кругах. Кроме того, Кваша активно участвует в работе Российской академии естественных наук и Международной ассоциации публицистов.

Методология, которую применяет Кваша для своих прогнозов, уникальна тем, что сочетает элементы астрологии с математическими моделями. Это позволяет ему с достаточной точностью предсказывать масштабные политические и социальные изменения. Ранее он уже успешно предсказал несколько ключевых событий, включая политические потрясения в Восточной Европе, электоральные успехи Бориса Ельцина и Владимира Путина, а также экономический кризис в США в 2001 году.

Точные механизмы его прогнозов остаются за кулисами его исследований, однако Кваша утверждает, что его технология позволяет взглянуть на потенциальные сценарии будущего с необычных ракурсов. По его словам, события 2025 года станут "поворотным моментом в истории России, началом новой эпохи".

В то время как прогнозы Кваши вызывают интерес, стоит отметить, что вера в такие предсказания — это личное дело каждого. В любом случае, его работа остается значимой в контексте научного и культурного дискурса России и мира, предлагая новый взгляд на возможные исходы текущих геополитических конфликтов.

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