Массированная атака на РФ БПЛА: вот что произошло в ночь с 4 на 5 января

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 61 беспилотный летательный аппарат, принадлежащий вооруженным силам Украины. Атаки были зафиксированы в пяти регионах России.

Наиболее интенсивной обстрелу подверглась Ростовская область, где силы ПВО уничтожили 37 дронов. На втором месте по количеству нейтрализованных беспилотников оказалась Брянская область — там сбито 20 целей. Кроме того, дежурные средства ПВО ликвидировали по два дрона в Воронежской области и по одному — в Белгородской и Орловской областях.

Силы противовоздушной обороны работали в усиленном режиме, предотвращая возможные разрушения и обеспечивая безопасность жителей. Информации о пострадавших и нанесенном ущербе пока не поступало.

Ранее в регионе усилили контроль воздушного пространства, что позволило эффективно реагировать на подобные угрозы.