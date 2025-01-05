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Массированная атака на РФ беспилотниками: именно это произошло в ночь с 4 на 5 января

В ночь на 5 января 2025 года российские средств...

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В ночь на 5 января 2025 года российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России. Всего было уничтожено 61 беспилотное устройство.

Наибольшее число аппаратов — 37 — было сбито над территорией Ростовской области. В Брянской области ПВО уничтожила 20 беспилотников. По одному дрону было ликвидировано над Белгородской и Орловской областями, еще два — в Воронежской области.

Представители ведомства отметили слаженную работу противовоздушных сил, благодаря которой удалось предотвратить возможный ущерб объектам инфраструктуры и мирным жителям.

Напомним, в последние месяцы участились попытки использования беспилотных аппаратов для атак на территории России. Силовые структуры продолжают укреплять систему безопасности для эффективного отражения таких угроз.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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