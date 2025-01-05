Массированная атака на РФ беспилотниками: именно это произошло в ночь с 4 на 5 января

В ночь на 5 января 2025 года российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России. Всего было уничтожено 61 беспилотное устройство.

Наибольшее число аппаратов — 37 — было сбито над территорией Ростовской области. В Брянской области ПВО уничтожила 20 беспилотников. По одному дрону было ликвидировано над Белгородской и Орловской областями, еще два — в Воронежской области.

Представители ведомства отметили слаженную работу противовоздушных сил, благодаря которой удалось предотвратить возможный ущерб объектам инфраструктуры и мирным жителям.

Напомним, в последние месяцы участились попытки использования беспилотных аппаратов для атак на территории России. Силовые структуры продолжают укреплять систему безопасности для эффективного отражения таких угроз.