Массированная атака на РФ беспилотниками: именно это произошло в ночь с 4 на 5 января
В ночь на 5 января 2025 года российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России. Всего было уничтожено 61 беспилотное устройство.
Наибольшее число аппаратов — 37 — было сбито над территорией Ростовской области. В Брянской области ПВО уничтожила 20 беспилотников. По одному дрону было ликвидировано над Белгородской и Орловской областями, еще два — в Воронежской области.
Представители ведомства отметили слаженную работу противовоздушных сил, благодаря которой удалось предотвратить возможный ущерб объектам инфраструктуры и мирным жителям.
Напомним, в последние месяцы участились попытки использования беспилотных аппаратов для атак на территории России. Силовые структуры продолжают укреплять систему безопасности для эффективного отражения таких угроз.
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