Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Мандариновые корки заливаю растительным маслом — всю зиму не нарадуюсь своей хитрости: гениальный приём для всех хозяек

Зимой мандарины становятся неизменным спутником...

news.myseldon.com

Подписаться в Telegram

Зимой мандарины становятся неизменным спутником каждого праздничного стола. Но знаете ли вы, что даже их корки могут стать настоящей находкой?

Оказывается, заливая мандариновые корки растительным маслом, можно создать удивительное средство, которое будет радовать вас всю зиму. Это не только экологично, но и невероятно полезно для быта. Давайте разберёмся, как этот приём работает и где его можно применить.

Как приготовить мандариновое масло?

  1. Соберите корки. Используйте свежие и чистые кожуры мандаринов. Лучше всего подойдут ярко-оранжевые корки с сильным ароматом.
  2. Нарежьте корки. Мелко порежьте кожуру, чтобы эфирные масла легче переходили в растительное масло.
  3. Залейте растительным маслом. Поместите корки в стеклянную банку и залейте их качественным растительным маслом, например, оливковым или подсолнечным. Масло должно полностью покрывать корки.
  4. Настойка. Закройте банку крышкой и оставьте в тёмном, тёплом месте на 7–10 дней. Периодически встряхивайте смесь.
  5. Процедите. По истечении срока настойки процедите масло через марлю или сито, чтобы удалить остатки кожуры.

Результат — ароматное мандариновое масло, готовое к использованию!

Где применять мандариновое масло?

  • Ароматизация дома. Несколько капель масла в аромалампу наполнят ваш дом тёплым цитрусовым ароматом, который поднимает настроение и создаёт уют.
  • Уход за деревянной мебелью. Нанесите масло на мягкую ткань и отполируйте деревянные поверхности. Оно питает древесину и придаёт ей естественный блеск.
  • Увлажнение кожи. Благодаря натуральным эфирным маслам мандариновое масло идеально подходит для ухода за сухой кожей рук и локтей.
  • Освежение кухни. Протрите рабочие поверхности, чтобы избавиться от неприятных запахов и придать кухне свежесть.
  • Средство от насекомых. Цитрусовый аромат отпугивает моль и муравьёв. Просто смажьте проблемные участки или добавьте масло в небольшую миску и оставьте в шкафу.
  • Добавка в выпечку. Используйте небольшое количество масла для ароматизации теста. Оно придаст вашим блюдам тонкий цитрусовый вкус.

Почему этот приём гениален?

  • Экономия. Вместо того чтобы выбрасывать мандариновые корки, вы используете их с пользой.
  • Экологичность. Домашнее масло из натуральных ингредиентов заменяет химические освежители и средства ухода.
  • Многофункциональность. Оно подойдёт для ухода за домом, кожей, кухней и даже кулинарии.

Дополнительные советы

  • Для более насыщенного аромата добавьте в банку с корками несколько гвоздик или корицу.
  • Храните готовое масло в холодильнике, чтобы оно дольше сохраняло свои свойства.
  • Используйте масло для массажа — его расслабляющий цитрусовый аромат поможет снять усталость.

Теперь вы знаете, как превратить мандариновые корки в универсальное средство, которое будет радовать вас всю зиму. Этот приём станет незаменимым помощником каждой хозяйке!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости России

9 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги творческого смотра-конкурса

отрава для тараканов желток и борная кислота пропорции

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Новости России

3 дня назад

В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тыс. часов

демонтаж бордюрного камня цена в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане и еще 2 регионах РФ объявили угрозу атаки БПЛА

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстан смирился с ростом тарифов на ЖКУ

Новости Казани

день назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Казани

день назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

час назад

Бизнесмен из Татарстана окажется в суде за налоговые махинации на 174 миллиона

Интересное в Казани

день назад

Дешевле не станет: рассказываем, на сколько подорожает земля в казанской агломерации и когда выгоднее делать покупку

Новости Татарстана

2 часа назад

Задержали 4 парней, устроивших налет на офис «Таттелекома» в Альметьевске

Новости Казани

2 часа назад

В Казани подросток пытался поджечь административный корпус порохового завода

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт
Новости Татарстана
3 часа назад

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт

Новости Казани

3 часа назад

Казанский чак-чак хотят сделать предметом охраны исторического поселения

Новости Татарстана

3 часа назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

4 часа назад

Ахметова: Надо ввести моду на семейные ценности и многодетную семью в Татарстане
АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направил...
Новости России
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» в 2024 году направило на благотворительность свыше 50 млн рублей