Май доведет до могилы: Тамара Глоба назвала 2 знака зодиака, в жизни которых начнётся сплошная черная полоса

Астролог Тамара Глоба предупредила о нелегком периоде, который наступит для определенных знаков зодиака с 22 апреля. Она поделилась прогнозом о возможных проблемах в различных сферах жизни для каждого знака.

Для Овна

Остерегайтесь возможных аферистов и старайтесь избегать потребления алкоголя в ближайшее время. Сосредоточьтесь на заботе о семье и близких. Общение с друзьями поможет поднять вам настроение.

Для Льва

Финансовые трудности могут подстерегать вас, поэтому будьте бережливы в своих расходах. Будьте внимательны к возможным мошенникам. Глубокие разговоры с родными помогут вам получить поддержку.

Для Скорпиона

Представители этого знака могут столкнуться с критикой в ближайшее время. Совет астролога - не обращать на нее внимание, а доверять лишь мнению близких. Уютные вечера дома в кругу семьи будут способствовать гармонии.

Для Водолея

В данное время для людей этого знака важно быть бдительными и не рассчитывать на финансовую удачу. Это не самое подходящее время для совершения крупных покупок, однако это момент для освобождения дома от лишних вещей.