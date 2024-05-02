Новости Татарстана
· 16+ · Служба новостей

Верховный суд РТ оставил в сизо главу Тукаевского района Фаила Камаева

Верховный суд РТ оставил в сизо главу Тукаевского района Фаила Камаева

Бизнес Онлайн

Подписаться в Telegram

Верховный суд Татарстана не стал удовлетворять ходатайство адвокатов главы Тукаевского района Фаила Камаева. Они просили отправить чиновника под домашний арест.

По словам адвокатов, суд, который вынес решение о помещении главы района в сизо, учел лишь формальные основания, не исследовав все доводы защиты.

Адвокаты и подзащитный полагают, что предприниматель Рамиль Тукмаков мог оговорить Камаева.

Камаева задержали в апреле. Ему вменяют получение взятки стройматериалами на сумму в 1,3 млн рублей. Вину глава Тукаевского районе не признает. Сейчас Камаев находится в сизо в Чистополе.

По версии следствия, чиновник покровительствовал неким организациям в районе, чтобы они получали подряды, взамен он якобы получал взятки не только деньгами, но и стройматериалами из которых был построен дом, принадлежащий по документам его сестре.

Камаев первый глава района в Татарстане, который был помещен в сизо за долгое время и третий глава Тукаевского района подряд, которого подозревают в коррупции. Два предыдущих главы к уголовной ответственности привлечены не были.

О правлении Камаева редакция Prokazan опубликовала лонгрид, где рассказала о том, что не успел сделать на своем посту чиновник.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане уровень бедности обновил исторический минимум с 1995 года

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

санитарная обработку от тараканов

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане 3 мая похолодает до −5, ожидаются снег и дождь

Интересное в Казани

3 дня назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

дизайн штор москва в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

Новости Татарстана

день назад

В Казани оштрафовали 23-летнего водителя такси за незаконную перевозку

Новости Казани

6 часов назад

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Новости Казани

день назад

Казанцы жалуются на сомнительный бар на Энергетиков, 3

Новости Татарстана

день назад

55-летняя певица Чижевская подала на развод с приемным сыном
Новости Татарстана
день назад

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Новости Татарстана

час назад

Верховный суд РТ оставил в сизо главу Тукаевского района Фаила Камаева

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

час назад

Представители АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в студенческой ярмарке вакансий в г. Уфе

Новости Татарстана

час назад

Триумф и вдохновение: Торжественное завершение конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан"
Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая
Новости Казани
день назад

Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая

Новости Казани

6 часов назад

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Новости Татарстана

6 часов назад

В «Ак Барсе» сделали жирный намек, кто станет следующим главным тренером команды

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане начнут строить 2-ую очередь технопарка «Иннопарк» в 2026 году
Интересное в Казани
5 дней назад

Новый кандидат в депутаты: молодой предприниматель вступает в избирательную гонку РТ 2024