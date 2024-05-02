Верховный суд РТ оставил в сизо главу Тукаевского района Фаила Камаева

Верховный суд Татарстана не стал удовлетворять ходатайство адвокатов главы Тукаевского района Фаила Камаева. Они просили отправить чиновника под домашний арест.

По словам адвокатов, суд, который вынес решение о помещении главы района в сизо, учел лишь формальные основания, не исследовав все доводы защиты.

Адвокаты и подзащитный полагают, что предприниматель Рамиль Тукмаков мог оговорить Камаева.

Камаева задержали в апреле. Ему вменяют получение взятки стройматериалами на сумму в 1,3 млн рублей. Вину глава Тукаевского районе не признает. Сейчас Камаев находится в сизо в Чистополе.

По версии следствия, чиновник покровительствовал неким организациям в районе, чтобы они получали подряды, взамен он якобы получал взятки не только деньгами, но и стройматериалами из которых был построен дом, принадлежащий по документам его сестре.

Камаев первый глава района в Татарстане, который был помещен в сизо за долгое время и третий глава Тукаевского района подряд, которого подозревают в коррупции. Два предыдущих главы к уголовной ответственности привлечены не были.

О правлении Камаева редакция Prokazan опубликовала лонгрид, где рассказала о том, что не успел сделать на своем посту чиновник.