1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

1 мая 2024 года, погода в регионе будет формироваться под влиянием ложбины с-в циклона и атмосферного фронта. Об этом рассказали в гидрометцентре.

Ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Местами прогнозируется северо-западный ветер 15-20 метров в секунду в Татарстане, а в Казани 15-18 метров в секунду.

Днем в субъекте потеплеет только до +11…+16 градусов, а в Казани температура воздуха будет от +12 до +14 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане предложили построить мост от Нижнекамска до Елабуги.