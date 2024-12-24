Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Люди в ярости сдают билеты в кассу: в поездах делать это запрещено - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

Модернизация Российских железных дорог в 2024 г...

railgallery.ru

Подписаться в Telegram

2024 год ознаменовался значительными изменениями в операционной деятельности Российских железных дорог, затрагивая аспекты комфорта и безопасности, которые радикально повышают качество путешествий по железной дороге в России.

Программа модернизации охватила все от микроуправления местами в вагонах до глобального пересмотра взаимодействия технологий и пассажиров.

Инновационный подход к распределению мест

В нововведения входит уникальная система распределения мест в вагонах, которая теперь позволяет пассажирам на верхних полках использовать нижние полки в определенные часы. Это предоставляет равные возможности и комфорт во время приема пищи, учитывая потребности всех пассажиров вне зависимости от их места расположения.

Тишина и порядок: новая политика использования технологий

Для обеспечения спокойной и комфортной атмосферы, РЖД внедрили политику, ограничивающую использование мобильных устройств без наушников. Это предотвращает громкие разговоры и другие помехи, которые могли бы нарушить спокойствие других пассажиров, делая поездку на поезде более приятной и расслабляющей.

Сервисные улучшения: поднятие стандартов комфорта

Произошло несколько ключевых улучшений в сервисе:

  • Введение обновленного меню в вагонах-ресторанах, предлагающего блюда повышенного качества.
  • Установка индивидуальных климат-контрольных устройств в купе класса люкс, позволяющих пассажирам самостоятельно контролировать микроклимат.
  • Расширение доступности розеток и USB-портов для удовлетворения современных потребностей в постоянной подзарядке устройств.
  • Разработка цифровой информационной системы, обеспечивающей пассажиров всей необходимой информацией в реальном времени.

Рекомендации для адаптации пассажиров

Для максимального комфорта в условиях нововведений, РЖД рекомендуют пассажирам заранее ознакомиться с обновленными правилами и использовать наушники для личного прослушивания музыки или видео. Это поможет поддерживать общую атмосферу спокойствия и порядка во время путешествия.

Эти широкомасштабные изменения в Российских железных дорогах представляют собой стремление к созданию оптимальных условий для пассажиров, подчеркивая важность инноваций в обеспечении высокого уровня путешествий на современной железной дороге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

14 часов назад

Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Важное в РТ

21 час назад

В сети МТС в Татарстане заработали отечественные базовые станции «ИРТЕЯ»

средство от плесени на стенах в доме

Новости Татарстана

11 часов назад

Марат Зяббаров принял участие в акции «Ёлка желаний»

Новости России

3 дня назад

Корпоративные клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка разместили сделок РЕПО на 68 млрд рублей

перекрытие татуировки в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Жители ЖК «Лазурные небеса» распродают свои квартиры

Новости Казани

день назад

Путин: противник столкнется с еще большими разрушениями после атаки Казани

Новости Татарстана

11 часов назад

Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Новости Казани

день назад

В Казани рассказали о последствиях атаки БПЛА

Новости Татарстана

14 часов назад

Для строительства Вознесенского тракта выделять ещё 10 млрд рублей
Новости Татарстана
19 часов назад

Штраф за безбилетный проезд в Татарстане повысили до 20 тыс рублей

Депутаты Государственного совета Республики Тат...

Новости Казани

6 минут назад

Ученые из Казани создали материал для батарей нового поколения

Интересное в Казани

2 часа назад

Как найти свои корни: в Казани запускают курс по созданию генеалогического древа

Новости Татарстана

час назад

Пожар в доме рабочих в Татарстане унёс шесть жизней

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 25 декабря во время «Республиканской Елки» перекроют движение
В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокр...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане 23 декабря ожидаются метель и мокрый снег

Новости Татарстана

14 часов назад

Минэкологии РТ в экоприемную поступило 9632 сообщения

Новости Татарстана

14 часов назад

В Альметьевске газовиков не пустили в квартиру

Новости Татарстана

15 часов назад

Минниханов выразил недовольство демографией в Татарстане
Важное в РТ
5 дней назад

17 тыс. аккредитивов открыли жители регионов в Волго-Вятском банке Сбербанка