Андрей Гурулев, депутат Госдумы от Забайкальского края, выразил свое мнение по поводу пожизненного заключения для шпионов и диверсантов, действующих на территории России. Гурулев подчеркнул необходимость более серьезного подхода к защите страны от вражеских действий, особенно учитывая возможные угрозы для подводных ядерных лодок и кораблей, базирующихся на Дальнем Востоке. Он заявил, что строжайший режим выписывать диверсантам и шпионам на 12 лет недостаточно, и предложил пожизненное заключение в отдаленных районах для их более жесткого наказания.

Гурулев отметил, что критика такого подхода как бесчеловечного не учитывает тот факт, что нашим людям угрожают опасности, и защита должна быть приоритетом. Он также подчеркнул необходимость повышения безопасности на железных дорогах и борьбы с диверсантами, учитывая тот факт, что война стала угрозой для всей страны, включая ее территорию.