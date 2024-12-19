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«Лучше не платите там своей картой»: Роскачество обратилось ко всем покупателям Wildberries и Ozon

В современном мире, где цифровые технологии дом...

uleoparda.ru

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В нашу эпоху, когда интернет-магазины стали неотъемлемой частью жизни многих, платформы вроде Wildberries, AliExpress и Ozon предоставляют неограниченный доступ к широкому ассортименту товаров.

Однако вместе с удобством покупок из дома приходят и риски: увеличивающееся число киберпреступлений делает важным вопрос о защите финансовой информации и личных данных.

Опасности современного онлайн-шопинга

Каждый год методы кибермошенников становятся все более изощренными. От фишинга, когда злоумышленники маскируют свои сайты под легитимные интернет-магазины, до взлома пользовательских аккаунтов — спектр угроз растет. Это требует от покупателей особой бдительности и принятия эффективных мер безопасности.

Советы Роскачества для обеспечения безопасности при онлайн-покупках

В ответ на эти вызовы Роскачество разработало ряд рекомендаций, призванных минимизировать риски и защитить покупателей в цифровую эпоху:

  • Виртуальные платежные карты

Создание отдельной виртуальной карты для интернет-покупок — отличный способ изолировать риски. Эти карты можно настроить так, чтобы они были недоступны для прямого доступа к основному банковскому счету, тем самым защищая ваши финансы.

  • Пополнение карты перед покупкой

Зачисляйте на карту средства только перед покупкой и строго в необходимом объеме. Это предотвращает лишние потери в случае компрометации карты.

  • Двухфакторная аутентификация

Включение двухфакторной аутентификации на всех ваших учетных записях усилит защиту, добавляя дополнительный уровень безопасности при доступе к платформам и банковским приложениям.

  • Тщательный анализ продавца и товара

Всегда проверяйте отзывы о продавце и товаре, особенно если это ваша первая покупка у него. Избегайте продавцов с малым количеством отзывов или с низким рейтингом.

  • Избегание подозрительных ссылок

Не следует переходить по ссылкам из непроверенных источников или загружать файлы, которые могут быть потенциально вредоносными. Такие действия могут привести к заражению устройства вредоносным ПО.

Применяя эти меры, вы значительно повысите свою защищенность при совершении онлайн-покупок. Важно помнить, что в цифровую эпоху безопасность ваших покупок зависит не только от технологий, но и от осознанного поведения каждого пользователя.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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