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Ложку в лунку до конца мая: и вялые огурцы снова пойдут в рост

Пока май ещё не закончился, опытным садоводам лучше не упустить шанса применить умный трюк, чтобы оживить засохшие огурцы.

Анастасия Карякина

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Пока май ещё не закончился, опытным садоводам лучше не упустить шанса применить умный трюк, чтобы оживить засохшие огурцы.

Эксперты утверждают, что огурцы нуждаются в специализированном уходе во время весны. Чтобы поскорее насладиться урожаем огурцов и сделать это без вреда для их состояния нужно в специально подготовленные лунки добавлять органические и минеральные добавки, чтобы у огурцов не было недостатка в минеральных веществах, необходимых для поддержания их состояния в хорошем виде и для дальнейшего их роста.

В качестве таких веществ можно использовать перепревший навоз, а в качестве альтернативы - компост. Для улучшения внешнего вида и состояния огурцов рекомендуется использовать упомянутые добавки в умеренном количестве и постепенно.
Помимо использования спецсредств и веществ, не советуется пренебрегать и банальным регулярным поливом, ведь воду растениям никакие вещества не смогут полноценно заменить. И не забывайте использовать другие способы ухода за плодами, ведь перечисленными выше варианты лучше сработают при грамотной комбинации разносторонних подходов, сообщает SevastopolMedia.

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