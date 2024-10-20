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Ложатся спать в одной кровати с козой: что скрывают Джиган и Самойлова

Оксана Самойлова, известная многодетная мама и ...

m.7days.ru

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Оксана Самойлова, известная многодетная мама и жена рэпера Джигана, недавно удивила своих подписчиков необычным подарком от супруга — живой козой, которую она ласково назвала Мими. Этот милый питомец стал настоящей сенсацией в социальных сетях Оксаны и чуть ли не членом семьи.

Мими быстро стала любимицей не только семьи, но и тысяч подписчиков Оксаны. Самойлова одевает козочку в яркие наряды, показывает её повседневную жизнь в роскошном доме, где Мими даже спит в постели хозяев, получая вечерние глажки от Джигана перед сном. Мими сопровождает Оксану во всех поездках и прогулках, комфортно размещаясь на заднем сиденье авто и всегда одета по погоде.

Поклонники Оксаны восхищаются и в то же время шутят над необычным выбором подарка, создавая весёлые мемы и комментарии вроде: «Мальчики дарят букеты, а настоящие мужчины — коз». Сама Оксана со смехом комментирует, что таковы последствия того, что она не рожала уже три года.

Животное столь привязано к Оксане, что стала следовать за ней как тень. Если Оксана скрывается из виду, Мими начинает волноваться, ищет её по всему дому, издавая тревожные звуки.

Семейная идиллия Самойловых с Мими недавно была запечатлена в осенней фотосессии, где Мими, безусловно, заняла одну из центральных ролей. Это подтверждает, что даже самый необычный питомец может стать любимым и полноправным членом большой и счастливой семьи, пишет kp.ru.

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