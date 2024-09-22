Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Лотки от яиц выкладываю в погреб — и всю зиму слезы счастья утираю: нужны не для хранения урожая — эффект дорогого стоит

Каждая хозяйка знает, как важно грамотно исполь...

buket-msk.ru

Подписаться в Telegram

Каждая хозяйка знает, как важно грамотно использовать пространство на кухне и в погребе. Но мало кто догадывается, что обычные лотки для яиц могут стать настоящим кладом для умелой руки. Осенью, когда сад и огород радуют богатым урожаем, встаёт вопрос о его сохранности. И здесь на помощь приходят неожиданные помощники — лотки от яиц, которые я спускаю в погреб.

Нет, не подумайте, что они предназначены для хранения самих урожаев. Секрет в другом: в погребе они выполняют роль не просто контейнеров, а настоящих средств для поддержания оптимального климата. Разместив в этих лотках небольшие мешочки с силикагелем, можно значительно снизить влажность, что критически важно для сохранения урожая на зиму. Эффект от такого простого решения может соперничать с дорогими технологиями управления влажностью в хранилищах.

Эта жизненная хитрость особенно актуальна для тех, кто стремится использовать доступные средства для создания идеальных условий хранения. Вместо того чтобы тратить значительные суммы на специализированные устройства, можно воспользоваться подручными и неожиданными ресурсами. И результат не заставит себя ждать: урожай сохранится на зиму, а ваши слёзы счастья будут лучшим подтверждением эффективности найденного решения.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

уничтожение тараканов фрязино

Новости Татарстана

день назад

Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Новости Татарстана

2 дня назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

бурение колодцев в Ростове-на-Дону

Лонгриды

день назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжает дорожать бензин

Новости Казани

9 часов назад

Погибшим на Волге оказался управляющий делами Минземимущества РТ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане почти 50 тысяч сельских пенсионеров доставили в больницы

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане собрали 3,5 тонны зерна

Новости Казани
2 дня назад

Для школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани ищут деньги

Напомним, что о будущем возведении школы олимпи...

Новости Татарстана

11 минут назад

«Ак Барс» одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче с Сочи

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

Новости Казани

16 минут назад

В Казани выделили 11 миллионов на озеленение города елями

Новости Казани

21 минуту назад

Бастрыкину доложили о нехватке транспорта в поселке Константиновка
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
день назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике

Новости Казани

5 часов назад

Студентов КГЭУ выселяют вслед за другими казанскими общежитиями

Новости Татарстана

6 часов назад

Мошенники придумали новый способ, как обмануть татарстанцев

Новости Казани

6 часов назад

Казань не вошла в топ городов с самым чистым воздухом

Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительном...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как согреться пока ЖЭК готовится к отопительному сезону? Топ-7 лучших приборов для души и тела
В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадро...
Новости Татарстана
день назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле