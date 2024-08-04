Лисички, томленые в сливочном масле: сказочный рецепт от изобретательной хозяйки

Откройте для себя кулинарный хит этой зимы: лисички, томленные в насыщенном сливочном масле. Этот метод консервации не только усиливает вкус грибов, но и облегчает процесс приготовления ужина. В холодные месяцы достаточно просто подогреть их на сковороде, чтобы моментально подать на стол изысканное блюдо. Кроме того, не упустите шанс использовать масло, пропитанное ароматом грибов, для обогащения вкуса вашего картофельного пюре!

Только вчера я приготовила четыре килограмма таких лисичек и уже думаю о следующем заготовительном сезоне. Этот способ также подойдет для белых грибов и подосиновиков. Обратите внимание на необходимые пропорции: на килограмм грибов потребуется 350 граммов сливочного масла с жирностью 82,5% и 15 граммов соли.

Подготовка начинается с тщательной очистки грибов. После мытья выложите их на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. В просторной кастрюле или воке разогрейте масло, добавьте грибы и соль. После того как грибы закипят, дайте им вариться до полного испарения жидкости. Продолжайте варить их на среднем огне до того момента, когда масло не станет прозрачным, обычно это занимает около 45 минут. В конце грибы нужно слегка обжарить в масле, активно помешивая.

Грибы следует уложить в стерилизованные банки, залить сверху маслом, чтобы оно полностью покрыло содержимое, и герметично закрыть крышками. Перед тем как переместить банки на хранение в холодильник или погреб, дайте им полностью остыть. Эта заготовка станет идеальным дополнением к вашему зимнему столу и позволит в любое время насладиться глубоким вкусом лесных грибов.