Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Лисички, томленые в сливочном масле: сказочный рецепт от изобретательной хозяйки

Откройте для себя кулинарный хит этой зимы: лис...

kadet39.ru

Подписаться в Telegram

Откройте для себя кулинарный хит этой зимы: лисички, томленные в насыщенном сливочном масле. Этот метод консервации не только усиливает вкус грибов, но и облегчает процесс приготовления ужина. В холодные месяцы достаточно просто подогреть их на сковороде, чтобы моментально подать на стол изысканное блюдо. Кроме того, не упустите шанс использовать масло, пропитанное ароматом грибов, для обогащения вкуса вашего картофельного пюре!

Только вчера я приготовила четыре килограмма таких лисичек и уже думаю о следующем заготовительном сезоне. Этот способ также подойдет для белых грибов и подосиновиков. Обратите внимание на необходимые пропорции: на килограмм грибов потребуется 350 граммов сливочного масла с жирностью 82,5% и 15 граммов соли.

Подготовка начинается с тщательной очистки грибов. После мытья выложите их на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. В просторной кастрюле или воке разогрейте масло, добавьте грибы и соль. После того как грибы закипят, дайте им вариться до полного испарения жидкости. Продолжайте варить их на среднем огне до того момента, когда масло не станет прозрачным, обычно это занимает около 45 минут. В конце грибы нужно слегка обжарить в масле, активно помешивая.

Грибы следует уложить в стерилизованные банки, залить сверху маслом, чтобы оно полностью покрыло содержимое, и герметично закрыть крышками. Перед тем как переместить банки на хранение в холодильник или погреб, дайте им полностью остыть. Эта заготовка станет идеальным дополнением к вашему зимнему столу и позволит в любое время насладиться глубоким вкусом лесных грибов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Новости Татарстана

день назад

Как выбрать идеальный арбуз?

травитель тараканов

Новости Казани

день назад

«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

Школьник из Казани открыл этап Чемпионата России по гонкам на выносливость вместе с чемпионом мира

ремонт замка стиральной машины в Екатеринбурге

Новости Татарстана

4 часа назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Новости Казани

день назад

В Казани подтверждено строительство завода для высоких технологий от АО «ПРОМТЕХ-Казань»

Новости Татарстана

день назад

Завозная малярия в Татарстане: случай заболевания после поездки в Конго

Новости Казани

день назад

Кража 1,2 млн рублей при строительстве школы в Казани
Лонгриды
2 дня назад

Угроза лихорадки Западного Нила: что нужно знать татарстанцам

В Татарстане началось распространение опасного ...

Новости Татарстана

44 минуты назад

Ипотечные реалии Казани: как доход влияет на мечты о жилье

Новости Татарстана

54 минуты назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

Кот Симба: новый сотрудник Московского зоопарка

Новости Татарстана

4 часа назад

Благоустройство Татарстана: 75% работ завершено по программе «Наш двор»

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллио...
Новости Татарстана
29 минут назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

Казанский аэропорт получит 7,7 миллиарда рублей на реконструкцию

Новости Татарстана

7 часов назад

Я выбираю небо: Казанский авиационный фестиваль с концертом Dabro

Армия и оружие

7 часов назад

Готовим к службе: в Татарстане расширяется программа обучения для новобранцев
Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Лето в Мончегорске: открываем красоту Русского Севера, дикую природу и фестивальную жизнь на Имандре
Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы ...
Новости Татарстана
34 минуты назад

Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы на велосипедах