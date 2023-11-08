Новости России
· Ульяна Сенько

«Легализуют и на внутренних авиалиниях»: в Госдуме сделали важное заявление

«Легализуют и на внутренних авиалиниях»: в Госдуме сделали важное заявление

capiton-mebel.ru

Подписаться в Telegram

В Государственную думу РФ был внесен законопроект, который подразумевает легализацию продажи спиртных напитков на территории аэропортов для пассажиров внутренних рейсов, сообщили в PRIMPRESS.

В соответствии с документом, продажа алкоголя станет возможной в точках безтаможенной торговли, которые находятся непосредственно в аэропортах, а именно, залах ожидания перелетов внутри страны и в залах выдачи багажа.

Сообщается, что данное нововведение разработано в первую очередь для того, чтобы финансово пострадавшие во время пандемии владельцы торговых беспошлинных точек и операторы аэропортов могли восстановить доходы и устранить все убытки: согласно подсчетам кабмина, после одобрения законопроекта и его вступления в законную силу, доход индустрии внутренних авиалиний увеличится на 8,95 млрд рублей, но только при условии, что поток пассажиров не сократится.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

В Сочи трагически погиб Казанский футболист

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

служба устранения запахов

Новости Татарстана

день назад

На 57-м году умер ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов

Интересное в Казани

2 дня назад

Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани

абиссинская скважина стоимость в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

В Альметьевске назначен новый глава прокуратуры

Новости Казани

день назад

В Казани хотят засыпать участок Волги

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сократилось количество крупного рогатого скота

Новости Казани

день назад

Торт "Казань" попал в число сладких символов страны

Новости Казани

3 часа назад

В Казани ГИБДД ищет очевидцев наезда на ребенка на улице Зорге
Лонгриды
3 дня назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Новости Казани

13 минут назад

В Казани водитель автобуса сбил 19-летнюю девушку на переходе

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

Новости Казани

18 минут назад

В Казани подростки попали в больницу после отравления неизвестным веществом

Новости Татарстана

23 минуты назад

В Татарстане начали бесплатно лечить детей с гепатитом С
Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает
Новости Татарстана
7 часов назад

Ученый сообщил, когда в Казани ждать постоянного снега, который выпадет и не растает

Новости Казани

3 часа назад

В Казани ГИБДД ищет очевидцев наезда на ребенка на улице Зорге

Новости Казани

3 часа назад

В Казани за 500 миллионов продают здание фабрики "Адонис"

Новости Казани

3 часа назад

Сотрудники полиции в Казани задержали мужчину, который вез в сабвуфере Infiniti полкило мефедрона
Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией
Интересное в Казани
4 дня назад

Строим не разоряясь: казанцам рассказали, как выгоднее - своими руками, с бригадой или со строительной компанией