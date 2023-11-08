«Легализуют и на внутренних авиалиниях»: в Госдуме сделали важное заявление

В Государственную думу РФ был внесен законопроект, который подразумевает легализацию продажи спиртных напитков на территории аэропортов для пассажиров внутренних рейсов, сообщили в PRIMPRESS.

В соответствии с документом, продажа алкоголя станет возможной в точках безтаможенной торговли, которые находятся непосредственно в аэропортах, а именно, залах ожидания перелетов внутри страны и в залах выдачи багажа.

Сообщается, что данное нововведение разработано в первую очередь для того, чтобы финансово пострадавшие во время пандемии владельцы торговых беспошлинных точек и операторы аэропортов могли восстановить доходы и устранить все убытки: согласно подсчетам кабмина, после одобрения законопроекта и его вступления в законную силу, доход индустрии внутренних авиалиний увеличится на 8,95 млрд рублей, но только при условии, что поток пассажиров не сократится.