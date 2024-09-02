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Лавров: нелегко судить о целях Запада после спонсирования ВСУ в Курской области

В недавнем интервью телеканалу RT министр иност...

uk.investing.com

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В недавнем интервью телеканалу RT министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил по поводу вооруженного вторжения в Курскую область, которое, по его словам, было спонсировано Западом. Лавров подчеркнул, что трудно понять мотивы таких действий со стороны Запада, описывая их как "изощренные".

По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что целью вторжения является обмен территориями. Однако Лавров заявил, что Россия не ведет и не планирует вести переговоры относительно своей территории.

Президент России Владимир Путин выразил готовность к урегулированию конфликта, основываясь на "реалиях на земле", как это прописано в Конституции, где упоминаются четыре новых субъекта федерации. В июне текущего года Путин обозначил условия для прекращения огня и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из определенных областей и признание этих территорий частью России.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, что вызвало начало активных боевых действий. В ответ на эти события в регионе был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайного положения. Ситуация остается напряженной, и Министерство обороны РФ регулярно сообщает о потерях среди украинских войск.

На фоне продолжающихся боевых действий местные жители столкнулись с необходимостью эвакуации. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова, более 133 000 человек уже покинули зону чрезвычайного положения. Пострадавшим от военных действий были выплачены компенсации на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей по 71 000 заявлений.

Это продолжающееся напряжение в регионе подчеркивает сложность и многогранность конфликта, в который вовлечены множество сторон с различными интересами и целями.

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