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Лавочка закрыта: в России останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в августе

Недавние обновления в расписании авиаперелетов ...

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Недавние обновления в расписании авиаперелетов указывают на прекращение прямых чартерных рейсов из Архангельска в Турцию. Последний запланированный рейс в Анталью состоится 22 июля, с последующим возвращением пассажиров через московский аэропорт Шереметьево.

Такие изменения серьезно затронули планы многих туристов, в том числе одного из подписчиков известного телеграм-канала "Крыша ТурДома", который рассчитывал на вылет 14 сентября. Теперь ему придется ожидать альтернативные предложения от своего агента. Хотя причиной отмены рейсов обычно является недостаточное количество бронирований, сообщается, что рейсы из Архангельска обычно пользовались спросом.

Ситуация схожа для жителей Сыктывкара, для которых последний рейс авиакомпании Southwind в Турцию запланирован на 19 июля. После этой даты возвращение возможно будет только через аэропорт Внуково 25 июля.

В ответ на эти изменения, туристам из Сыктывкара предлагаются альтернативные варианты путешествия в Турцию с вылетом из Москвы и Казани на оставшуюся часть лета. Эти меры требуют от путешественников переосмысления своих планов на летний отдых и поиска новых возможностей для путешествий.

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