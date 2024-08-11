Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - новые ограничение вступят в силу уже в августе
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Как стало известно из информации на онлайн-платформах, уже совсем скоро мы потеряем возможность лететь в Турцию из Архангельска на чартерах. Случится это уже в этом месяце. Все результате теперь будут происходить другим маршрутом - только до московского аэропорта Шереметьево.
Прекратились и рейсы в Турцию, которые раньше вылетали из Сыктывкара. С последнего рейса в этот город люди приземлились уже во Внуково, в Москве. Для жителей Сыктывкара до конца летнего сезона будут доступны путешествия в Турцию с отправлением из Москвы и Казани, что позволит им наслаждаться отдыхом на турецких курортах.
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