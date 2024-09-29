Лариса Луппиан заявила, что была готова развестись с Михаилом Боярским

Лариса Луппиан и Михаил Боярский отмечают почти полвека совместной жизни, которая началась в 1977 году. Их семейный союз дал миру двух детей: дочь-актрису Елизавету и сына-депутата Сергея. На протяжении этих долгих лет, как признаётся Луппиан, их брак не был лишён трудностей.

Испытания в браке

Лариса Луппиан рассказала в интервью для «Мосленты», что в один момент она даже серьезно задумалась о разводе. Этот период она описывает как особенно сложный, указывая на некий инцидент, который она простила, но не забыла. Детали происшествия актриса предпочла оставить за кадром, подчеркнув, что, несмотря на все, они смогли сохранить семью.

Жизнь с «главным мушкетером»

Супруга актёра поделилась, что жизнь рядом с Боярским, известным своей ролью в «Мушкетерах», не всегда была лёгкой. Он известен своей переменчивостью и эмоциональностью, что порой делало совместное существование особенно сложным. Лариса описывает Михаила как человека, у которого «семь пятниц на неделе» — это выражение подчеркивает его непредсказуемый и капризный характер.

Встреча и взаимопонимание

Их знакомство произошло в театре, где Боярский пришёл работать, когда Лариса уже была его актрисой. Хотя первое впечатление оставило её равнодушной, впоследствии, на репетициях, она увидела в нём простого и интересного человека, что стало началом их долгой истории любви.

Противоположности притягиваются

Луппиан подчеркнула, что несмотря на их различия в характерах, они нашли способ сосуществовать и поддерживать друг друга. Эти различия не стали преградой для их отношений, а, возможно, даже помогли сохранить и укрепить их союз.

Лариса и Михаил продолжают вдохновлять своим примером, доказывая, что долговечные отношения возможны даже в условиях испытаний и различий. Их история подчеркивает значение терпения, прощения и готовности работать над отношениями, которые являются ключевыми ингредиентами любого крепкого брака, пишет hibiny.ru.