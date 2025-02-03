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Куриные яйца массово снимают с продажи: покупателей ждёт неприятный сюрприз на полках супермаркетов

В 2025 году США столкнулись с резким увеличение...

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В 2025 году США столкнулись с резким увеличением цен на яйца из-за нехватки этого продукта на рынке.

Главной причиной этой ситуации стала продолжительная вспышка птичьего гриппа, которая серьезно повлияла на птицеводческую индустрию, уничтожая значительное количество поголовья птиц. CBS News отмечает, что из-за значительного сокращения поставок, яйца становятся всё более дефицитным товаром.

Ограничительные меры в розничных сетях

Из-за возросшего дефицита, ряд крупных супермаркетов ввели ограничения на продажу яиц. Например, в сети Market Basket в Массачусетсе теперь можно купить не более двух коробок яиц на одно домохозяйство. В Лас-Вегасе покупатели также столкнулись с пустыми полками, где ранее лежали яйца.

Беспрецедентный взлет цен

К концу 2024 года средняя цена за дюжину яиц в США достигла $4,15, что на 60% выше, чем годом ранее, и на 160% выше, чем в 2019 году, когда стоимость составляла всего $1,41. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, цены могут подняться еще на 20% в следующем году, увеличивая экономическое бремя для американских семей.

Прогнозы и ожидания рыночной ситуации

Эксперты предостерегают, что если проблему с птичьим гриппом не удастся решить в краткосрочной перспективе, стоимость яиц продолжит расти, а дефицит усилится. Это обусловит дополнительные трудности для потребителей и производителей.

Период адаптации: высокие цены и ограничения в продажах могут стать новой реальностью для американцев, пока отрасль не восстановит уровень производства, который был до начала эпидемии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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