Куриные яйца массово снимают с продажи: покупателей ждёт неприятный сюрприз на полках супермаркетов
PROKAZAN
В 2025 году США столкнулись с резким увеличением цен на яйца из-за нехватки этого продукта на рынке.
Главной причиной этой ситуации стала продолжительная вспышка птичьего гриппа, которая серьезно повлияла на птицеводческую индустрию, уничтожая значительное количество поголовья птиц. CBS News отмечает, что из-за значительного сокращения поставок, яйца становятся всё более дефицитным товаром.
Ограничительные меры в розничных сетях
Из-за возросшего дефицита, ряд крупных супермаркетов ввели ограничения на продажу яиц. Например, в сети Market Basket в Массачусетсе теперь можно купить не более двух коробок яиц на одно домохозяйство. В Лас-Вегасе покупатели также столкнулись с пустыми полками, где ранее лежали яйца.
Беспрецедентный взлет цен
К концу 2024 года средняя цена за дюжину яиц в США достигла $4,15, что на 60% выше, чем годом ранее, и на 160% выше, чем в 2019 году, когда стоимость составляла всего $1,41. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, цены могут подняться еще на 20% в следующем году, увеличивая экономическое бремя для американских семей.
Прогнозы и ожидания рыночной ситуации
Эксперты предостерегают, что если проблему с птичьим гриппом не удастся решить в краткосрочной перспективе, стоимость яиц продолжит расти, а дефицит усилится. Это обусловит дополнительные трудности для потребителей и производителей.
Период адаптации: высокие цены и ограничения в продажах могут стать новой реальностью для американцев, пока отрасль не восстановит уровень производства, который был до начала эпидемии.
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