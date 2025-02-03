Куриные яйца массово снимают с продажи: покупателей ждёт неприятный сюрприз на полках супермаркетов

В 2025 году США столкнулись с резким увеличением цен на яйца из-за нехватки этого продукта на рынке.

Главной причиной этой ситуации стала продолжительная вспышка птичьего гриппа, которая серьезно повлияла на птицеводческую индустрию, уничтожая значительное количество поголовья птиц. CBS News отмечает, что из-за значительного сокращения поставок, яйца становятся всё более дефицитным товаром.

Ограничительные меры в розничных сетях

Из-за возросшего дефицита, ряд крупных супермаркетов ввели ограничения на продажу яиц. Например, в сети Market Basket в Массачусетсе теперь можно купить не более двух коробок яиц на одно домохозяйство. В Лас-Вегасе покупатели также столкнулись с пустыми полками, где ранее лежали яйца.

Беспрецедентный взлет цен

К концу 2024 года средняя цена за дюжину яиц в США достигла $4,15, что на 60% выше, чем годом ранее, и на 160% выше, чем в 2019 году, когда стоимость составляла всего $1,41. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, цены могут подняться еще на 20% в следующем году, увеличивая экономическое бремя для американских семей.

Прогнозы и ожидания рыночной ситуации

Эксперты предостерегают, что если проблему с птичьим гриппом не удастся решить в краткосрочной перспективе, стоимость яиц продолжит расти, а дефицит усилится. Это обусловит дополнительные трудности для потребителей и производителей.

Период адаптации: высокие цены и ограничения в продажах могут стать новой реальностью для американцев, пока отрасль не восстановит уровень производства, который был до начала эпидемии.