«Купаться нет никаких сил, мы все сидим на берегу»: Черное море преподнесло гадкий сюрприз отдыхающим

Этим летом Анапа, обычно радующая туристов теплым морем, поднесла сюрприз. Вместо привычного комфортного купания отдыхающие столкнулись с необычно холодной водой, которая напоминала январские крещенские купания. "Вода холодная, как в январе, мы с дочерью даже не можем поплавать", — делится Жанна из Пермского края.



Специалисты заявляют, что случившееся связано с тем, что холодный подводные течения поднялись. В результате этого и была значительно снижена температура воды в море. Туристы не могли купаться, так как из-за случившегося вода на курорте достигла 16 градусов. В это время температура воздуха составляла 36 градусов.



Из-за этого контраста и потенциально опасных условий на воде, власти ввели ограничения на использование надувных плавсредств, а количество купающихся значительно уменьшилось.Эксперты предполагают, что температура может нормализоваться в ближайшие дни, если активность апвэллинга уменьшится. Несмотря на погодные испытания, Анапа остаётся популярным курортом, предлагая богатую программу развлечений на любой вкус.