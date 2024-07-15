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«Купаться нет никаких сил, мы все сидим на берегу»: Черное море преподнесло гадкий сюрприз отдыхающим

Специалисты заявляют, что случившееся связано с тем, что холодный подводные течения поднялись

vsegda-pomnim.com

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Этим летом Анапа, обычно радующая туристов теплым морем, поднесла сюрприз. Вместо привычного комфортного купания отдыхающие столкнулись с необычно холодной водой, которая напоминала январские крещенские купания. "Вода холодная, как в январе, мы с дочерью даже не можем поплавать", — делится Жанна из Пермского края.

Специалисты заявляют, что случившееся связано с тем, что холодный подводные течения поднялись. В результате этого и была значительно снижена температура воды в море. Туристы не могли купаться, так как из-за случившегося вода на курорте достигла 16 градусов. В это время температура воздуха составляла 36 градусов.


Из-за этого контраста и потенциально опасных условий на воде, власти ввели ограничения на использование надувных плавсредств, а количество купающихся значительно уменьшилось.

Эксперты предполагают, что температура может нормализоваться в ближайшие дни, если активность апвэллинга уменьшится. Несмотря на погодные испытания, Анапа остаётся популярным курортом, предлагая богатую программу развлечений на любой вкус.

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