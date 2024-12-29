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Критический рост цен: бензин в России вырастет в цене до 120 рублей за литр в новом году

Аналитики предупреждают о предстоящем значитель...

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Специалисты по экономике предупреждают о значительном увеличении стоимости бензина в России в следующем году, прогнозируя повышение на 10-20%, что заметно превышает прогнозируемые показатели инфляции. Эксперт Александр Разуваев связывает это с увеличением тарифов «Транснефти» и ростом налогового бремени.

Основные причины подорожания

Повышение тарифов на транспортировку нефтепродуктов является ключевым фактором, способствующим росту цен. Из-за необходимости компенсации возросших издержек, «Транснефть» повышает стоимость своих услуг, что непосредственно влияет на рыночные цены на топливо.

Взгляд экономиста

«Мы ожидаем, что в следующем году уровень цен на бензин может увеличиться до 20%, что сильно выше ожидаемой инфляции, учитывая текущие экономические условия», — отмечает Разуваев.

Несмотря на предстоящее увеличение цен, Россия остается одной из стран с относительно низкой стоимостью бензина на мировом рынке. Однако рентабельность нефтяных компаний находится под угрозой из-за высоких налогов и увеличения тарифов.

Как складывается цена на бензин

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета, объясняет, что структура цены на литр бензина складывается из налогов на добычу полезных ископаемых (30%), акцизов (20%) и НДС (20%).

Перспективы и возможные меры поддержки

Учитывая все факторы, влияющие на ценообразование, специалисты не исключают, что цена за литр бензина может достичь 120 рублей в следующем году. В связи с этим обсуждаются меры поддержки для населения и важнейших секторов экономики, таких как транспорт и сельское хозяйство, которые наиболее уязвимы к росту цен на топливо. Власти рассматривают варианты государственной помощи, чтобы смягчить последствия увеличения цен для граждан и экономики страны.

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