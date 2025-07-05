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Археологи раскрыли интеллект неандертальцев через отпечаток пальца

Отпечаток пальца неандертальца рассказал об их ...

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Исследование археологов из Испании раскрывает способности неандертальцев и подтверждает их умение создавать символическое искусство. В пещере Сан-Ласаро был найден камень, напоминающий человеческое лицо, на котором оставлен красный отпечаток пальца неандертальца. Этот отпечаток стал самым древним найденным следом человеческого пальца. Работа опубликована в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Ученые предположили, что точка, нанесенная на камень, была сделана намеренно, возможно, чтобы обозначить нос на воображаемом лице, что могло быть частью символического творчества. Это открытие подтверждает гипотезу, что неандертальцы обладали абстрактным мышлением и способностью к художественному самовыражению, что ранее считалось особенностью только Homo sapiens.

Анализ показал, что точка была нанесена охрой, которая не встречалась в районе пещеры, что указывает на возможность ее переноса с другого места. Это открытие помогает глубже понять когнитивные способности неандертальцев и их умение создавать символические изображения.

Источник: kazanonline24.ru

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