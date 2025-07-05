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Водительские права подорожают в разы: сроки обозначены властями

Водительские права и автомобильные документы по...

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Водительские права и автомобильные документы подорожают с сентября 2025 года: что нужно знать

С сентября 2025 года в России вступят в силу новые расценки на получение водительских прав и других автомобильных документов. Пошлина на права старого образца вырастет с 2000 рублей до 4000 рублей, а на водительские удостоверения с новым дизайном — до 6000 рублей. Также будут повышены цены на международные права: вместо 1600 рублей с сентября они будут стоить 3200 рублей.

Пошлины на ПТС поднимутся до 1200 рублей, изменения в техпаспорт обойдутся в 525 рублей. Еще одно важное изменение касается СТС: бумажный документ будет стоить 1500 рублей, а пластиковый — 4500 рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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