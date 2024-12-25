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«Крабовый» и «Шубу» позабудете: этот салат с пекинской капустой станет фаворитом стола — без варки ингредиентов

Представляем салат «Свежесть Пекина» — ваш новы...

dzen.ru

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В преддверии новогодних праздников каждый стремится удивить гостей чем-то особенным и легким. Забудьте о традиционных «Крабовом» и «Шубе» — в 2025 году на праздничные столы приходит новый хит: салат «Свежесть Пекина».

Этот салат, основанный на пекинской капусте, отличается не только своей свежестью и ярким вкусом, но и чрезвычайной простотой в приготовлении, поскольку все ингредиенты используются в сыром виде.

Ингредиенты и рецепт

Для приготовления салата «Свежесть Пекина» вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Пекинская капуста — основа салата, добавляет хрусткости и свежести.
  • Свежий огурец — для сочности и легкости.
  • Красный сладкий перец — вносит яркость вкуса и цвета.
  • Редис — добавляет остроту и пикантность.
  • Зеленый лук — усиливает аромат блюда.
  • Кунжутное масло — для заправки, придает нежный восточный аромат.
  • Соевый соус — для соленого вкуса и глубины.
  • Лимонный сок или уксус — добавляет необходимую кислинку.
  • Семена кунжута — для декора и дополнительной текстуры.

Простота приготовления

Чтобы приготовить салат, достаточно нашинковать все овощи, смешать их в большой миске, затем приправить кунжутным маслом, соевым соусом и лимонным соком. Перед подачей посыпьте салат семенами кунжута для добавления хруста.

Польза для здоровья

«Свежесть Пекина» не только вкусен, но и полезен. Благодаря использованию сырых овощей, этот салат сохраняет все витамины и минералы, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за здоровьем.

Салат «Свежесть Пекина» — это прекрасный пример того, как можно легко и просто обновить праздничное меню, предложив что-то необычное, но при этом полезное и очень вкусное. Он украсит любой стол и, несомненно, станет новым фаворитом среди гостей.

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