«Крабовый» и «Шубу» моментально позабудете: этот салат с пекинской капустой станет фаворитом стола — без варки ингредиентов

В преддверии праздников 2025 года на кулинарной арене появился новый фаворит, который готов потеснить традиционные «Крабовый» и «Шубу».

Этот свежий салат с пекинской капустой не требует варки ингредиентов, что делает его идеальным выбором для быстрого и здорового праздничного угощения.

Рецепт салата «Фреш Микс» с пекинской капустой

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 1 штука (мелко нашинкованная)

Огурцы — 2 штуки (нарезанные тонкими полосками)

Морковь — 1 штука (натертая на крупной терке)

Красный сладкий перец — 1 штука (нарезанный соломкой)

Консервированная кукуруза — 1 банка

Свежий укроп — по вкусу (мелко нарубленный)

Оливковое масло — 3 столовые ложки

Лимонный сок — 1 столовая ложка

Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление:

В большой миске соедините мелко нашинкованную пекинскую капусту, тонко нарезанные огурцы и перец, натертую морковь и кукурузу.

Добавьте мелко нарубленный укроп.

В отдельной маленькой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец до однородности.

Заправьте салат полученной смесью и тщательно перемешайте.

Дайте салату настояться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.

Почему «Фреш Микс» станет фаворитом?

Этот салат не только вкусный, но и чрезвычайно полезный. Пекинская капуста богата витаминами и минералами, а свежие овощи поддерживают иммунитет и добавляют блюду хрустящую свежесть. Быстрота приготовления и отсутствие необходимости варки делают «Фреш Микс» идеальным выбором для занятых хозяек и хозяев, стремящихся удивить гостей необычными и легкими блюдами.