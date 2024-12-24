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«Крабовый» и «Шубу» моментально позабудете: этот салат с пекинской капустой станет фаворитом стола — без варки ингредиентов

Рецепт нового праздничного салата «Фреш Микс» с...

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В преддверии праздников 2025 года на кулинарной арене появился новый фаворит, который готов потеснить традиционные «Крабовый» и «Шубу».

Этот свежий салат с пекинской капустой не требует варки ингредиентов, что делает его идеальным выбором для быстрого и здорового праздничного угощения.

Рецепт салата «Фреш Микс» с пекинской капустой

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста — 1 штука (мелко нашинкованная)
  • Огурцы — 2 штуки (нарезанные тонкими полосками)
  • Морковь — 1 штука (натертая на крупной терке)
  • Красный сладкий перец — 1 штука (нарезанный соломкой)
  • Консервированная кукуруза — 1 банка
  • Свежий укроп — по вкусу (мелко нарубленный)
  • Оливковое масло — 3 столовые ложки
  • Лимонный сок — 1 столовая ложка
  • Соль и черный перец — по вкусу

Приготовление:

  • В большой миске соедините мелко нашинкованную пекинскую капусту, тонко нарезанные огурцы и перец, натертую морковь и кукурузу.
  • Добавьте мелко нарубленный укроп.
  • В отдельной маленькой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец до однородности.
  • Заправьте салат полученной смесью и тщательно перемешайте.
  • Дайте салату настояться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.

Почему «Фреш Микс» станет фаворитом?

Этот салат не только вкусный, но и чрезвычайно полезный. Пекинская капуста богата витаминами и минералами, а свежие овощи поддерживают иммунитет и добавляют блюду хрустящую свежесть. Быстрота приготовления и отсутствие необходимости варки делают «Фреш Микс» идеальным выбором для занятых хозяек и хозяев, стремящихся удивить гостей необычными и легкими блюдами.

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