«Крабовый» и «Шубу» моментально позабудете: этот салат с пекинской капустой станет фаворитом стола — без варки ингредиентов
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В преддверии праздников 2025 года на кулинарной арене появился новый фаворит, который готов потеснить традиционные «Крабовый» и «Шубу».
Этот свежий салат с пекинской капустой не требует варки ингредиентов, что делает его идеальным выбором для быстрого и здорового праздничного угощения.
Рецепт салата «Фреш Микс» с пекинской капустой
Ингредиенты:
- Пекинская капуста — 1 штука (мелко нашинкованная)
- Огурцы — 2 штуки (нарезанные тонкими полосками)
- Морковь — 1 штука (натертая на крупной терке)
- Красный сладкий перец — 1 штука (нарезанный соломкой)
- Консервированная кукуруза — 1 банка
- Свежий укроп — по вкусу (мелко нарубленный)
- Оливковое масло — 3 столовые ложки
- Лимонный сок — 1 столовая ложка
- Соль и черный перец — по вкусу
Приготовление:
- В большой миске соедините мелко нашинкованную пекинскую капусту, тонко нарезанные огурцы и перец, натертую морковь и кукурузу.
- Добавьте мелко нарубленный укроп.
- В отдельной маленькой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец до однородности.
- Заправьте салат полученной смесью и тщательно перемешайте.
- Дайте салату настояться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.
Почему «Фреш Микс» станет фаворитом?
Этот салат не только вкусный, но и чрезвычайно полезный. Пекинская капуста богата витаминами и минералами, а свежие овощи поддерживают иммунитет и добавляют блюду хрустящую свежесть. Быстрота приготовления и отсутствие необходимости варки делают «Фреш Микс» идеальным выбором для занятых хозяек и хозяев, стремящихся удивить гостей необычными и легкими блюдами.
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