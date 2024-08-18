Костромич выпил 70 литров пива на работе и съел килограмм фисташек

Недавно в Костроме произошло необычное происшествие, связанное с исчезновением 70 литров пива и 800 граммов фисташек из местного пивного магазина, как сообщает KOSTROMA.TODAY. История получила неожиданный оборот, когда полиция выявила виновника, которым оказался сам продавец магазина.

13 августа этот продавец обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, утром, придя на работу, он обнаружил взломанный замок и отсутствие денег в кассе, а также недостачу пива и фисташек. Начавшееся расследование вскоре привело к неожиданным выводам.

Полицейские быстро установили, что недостача товаров и денег — результат действий самого продавца. Оказалось, что мужчина решил воспользоваться доступом к товару, который он должен был охранять. По данным пресс-службы УМВД, продавец устроил инсценировку преступления, чтобы избежать ответственности за присвоение товара.

Подготовка к фиктивной краже началась заранее: продавец дождался отъезда владельца магазина, вскрыл замок, разбросал предметы по магазину и взял себе 11 тысяч рублей из кассы. Следствие завершилось возбуждением уголовного дела против продавца по факту хищения и фальсификации улик.

Этот случай подчеркивает важность тщательного подбора персонала и контроля за действиями сотрудников, особенно в торговле.