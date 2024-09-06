Консервированная тушка куры в стеклянной банке: идеальный рецепт от шеф-повара

Если вы ищете удобное, вкусное и долговечное блюдо, обратите внимание на консервированную курицу в банке. Этот метод позволяет приготовить курицу заранее, сохранив все её вкусовые качества и пользу.

Сегодня мы расскажем, как приготовить идеальную консервированную курицу в банке по рецепту шеф-повара, который знает, как создать идеальные домашние заготовки.

Почему стоит попробовать консервированную курицу?

Консервированная курица — отличное решение для тех, кто хочет иметь под рукой питательное и вкусное блюдо, готовое к употреблению в любой момент. Этот рецепт особенно полезен в условиях ограниченного времени или в случаях, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и аппетитное. Консервированная курица отлично подходит для супов, салатов, запеканок и многих других блюд.

Идеальный рецепт от шеф-повара

Чтобы приготовить консервированную тушку курицы в банке, вам понадобятся свежие ингредиенты и качественная кухонная утварь. Шеф-повар рекомендует использовать следующие продукты:

Одна большая курица (примерно полтора кг)

Полторы столовые ложки соли

Одна чайная ложка молотого черного перца

Три-четыре лавровых листа

Три-четыре зубчика чеснока

Одна чайная ложка сухого тимьяна

Две столовые ложки растительного масла

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовьте курицу. Промойте курицу под холодной водой и обсушите с помощью бумажных полотенец. Разрежьте тушку на кусочки, удаляя лишний жир и кожу, если хотите получить менее калорийный продукт. Сделайте маринад. В миске смешайте соль, перец, измельченный чеснок и тимьян. Натрите этой смесью кусочки курицы, чтобы они пропитались ароматами специй. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике на 1–2 часа. Укладка в банки. Разложите кусочки курицы в предварительно стерилизованные стеклянные банки, добавляя в каждую по лавровому листу. Заполняйте банки до уровня плечиков, оставляя немного места для циркуляции воздуха. Добавьте масло. Налейте в каждую банку небольшое количество растительного масла. Это поможет сохранить сочность и аромат курицы, а также предотвратит пригорание при стерилизации. Стерилизация. Установите банки с курицей в большую кастрюлю, на дно которой уложена ткань или силиконовая подставка для защиты стекла от перегрева. Залейте воду до уровня плечиков банок и доведите до кипения. Стерилизуйте на слабом огне в течение 2–2,5 часов. Это важный этап, который убивает все бактерии и гарантирует длительное хранение заготовок. Закатка и охлаждение. Аккуратно выньте банки из кастрюли и сразу плотно закройте стерилизованными крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте остывать при комнатной температуре. Это поможет создать вакуум и дополнительно защитить продукт. Хранение. Храните готовую консервированную курицу в прохладном, тёмном месте — например, в кладовой или подвале. Так продукт сохранит свежесть и вкус до 6 месяцев.

Советы шеф-повара

Используйте только свежие продукты. Курицу и специи выбирайте самого высокого качества, чтобы блюдо получилось вкусным и полезным.

Не пропускайте стерилизацию. Это ключевой этап, который обеспечивает безопасность и долговечность вашего блюда.

Экспериментируйте со вкусами. Попробуйте добавить в банки разные специи или овощи, такие как морковь, сельдерей или лук, чтобы разнообразить вкус.

Плюсы консервированной курицы в банке

Домашняя консервированная курица — это отличная возможность разнообразить своё питание. Она сохраняет все питательные вещества и может использоваться в самых разных рецептах, от супов и рагу до салатов и пирогов.

Консервированная тушка курицы в банке — это идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить время и усилия на кухне, не теряя при этом во вкусе и пользе еды. Следуйте советам шеф-повара, чтобы приготовить вкусное и питательное блюдо, которое станет вашей палочкой-выручалочкой в повседневной жизни. Попробуйте этот рецепт, и вы убедитесь, что домашние консервы могут быть не только полезными, но и невероятно вкусными!