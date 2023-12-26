Конец декабря подложит всем свинью: синоптики неожиданно изменили прогноз

Метеорологи заявили, что конец декабря 2023 года и начало января 2024 года принесут россиянам неожиданные погодные подарки, которые могут как и обрадовать, так и огорчить.

Декабрь 2023 года стал очень капризным и непостоянным: начало месяца стало очень суровым, во многих регионах столбики термометров демонстрировали до минус 35-40 градусов, однако в середине все резко изменилось, и на территории России нагрянула оттепель, сопровождаемая огромным количеством осадков. Дороги во многих центральных регионах оказались покрыты кашей из снега, а следом за этим столбики термометров снова рухнули вниз, что превратило растаявший снег в лед и создало крайне неудобные и опасные условия для россиян.

Теперь же синоптики вновь предупреждают, что к концу декабря их ожидает очередная перемена. Согласно прогнозу специалистов службы Gismeteo, в центральные и поволжские регионы Российской Федерации вернется оттепель, более того, она будет не одна, а вместе с огромным количеством осадков в виде мокрых снегов и дождей.

Например, в столице Республики Татарстан Казани 31 декабря столбики термометров резко поднимутся до нуля градусов и продержатся на такой отметке три дня, а 3 января продемонстрируют плюс 1 градус. Вместе с тем в Татарстане 31 декабря начнутся мокрые снегопады и дожди: всего за 4 дня выпадет 31,2 мм осадков, при том что норма за 30 дней равно 50 мм. Самым снежным днем станет вторник 2 января.