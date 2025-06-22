Комары не выдерживают запаха: простое средство, которое можно сделать дома
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Узнайте, как сделать безопасный репеллент для детей своими руками, без химических веществ и лишних затрат.
Летние прогулки и отдых на свежем воздухе могут омрачаться визитами комаров. Эти насекомые часто портят настроение, особенно детям. Однако защита от них может быть простой и натуральной.
Мы расскажем, как легко создать домашний спрей от комаров, который будет безопасен и эффективен.
Что нужно для приготовления натурального спрея:
- 100 мл воды (минеральной или обычной);
- Щепотка соли;
- 30 капель эфирного масла (на ваш выбор).
Какие масла отгоняют комаров?
Комары не выносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды. Эти эфирные масла наиболее эффективны для создания спрея, но вы можете выбрать любое, которое вам нравится.
Как приготовить спрей:
- В воду добавьте щепотку соли — это поможет эфирному маслу лучше раствориться.
- Капните 30 капель эфирного масла.
- Хорошо перемешайте смесь и перелейте в флакон с распылителем.
- Перед использованием обязательно встряхивайте флакон.
Средство можно использовать для обработки кожи, одежды или волос. Защита действует до двух часов.
Почему этот спрей безопаснее аптечных средств?
Он не содержит химии и подходит даже для детей. Такой натуральный репеллент безопасен и экономичен.
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