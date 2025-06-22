Комары не выдерживают запаха: простое средство, которое можно сделать дома

Узнайте, как сделать безопасный репеллент для детей своими руками, без химических веществ и лишних затрат.

Летние прогулки и отдых на свежем воздухе могут омрачаться визитами комаров. Эти насекомые часто портят настроение, особенно детям. Однако защита от них может быть простой и натуральной.

Мы расскажем, как легко создать домашний спрей от комаров, который будет безопасен и эффективен.

Что нужно для приготовления натурального спрея:

100 мл воды (минеральной или обычной);

Щепотка соли;

30 капель эфирного масла (на ваш выбор).

Какие масла отгоняют комаров?

Комары не выносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды. Эти эфирные масла наиболее эффективны для создания спрея, но вы можете выбрать любое, которое вам нравится.

Как приготовить спрей:

В воду добавьте щепотку соли — это поможет эфирному маслу лучше раствориться. Капните 30 капель эфирного масла. Хорошо перемешайте смесь и перелейте в флакон с распылителем. Перед использованием обязательно встряхивайте флакон.

Средство можно использовать для обработки кожи, одежды или волос. Защита действует до двух часов.

Почему этот спрей безопаснее аптечных средств?

Он не содержит химии и подходит даже для детей. Такой натуральный репеллент безопасен и экономичен.

