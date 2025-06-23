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Комары не выдерживают такого запаха: простое средство, которое можно сделать дома

Узнайте, как создать безопасный репеллент для д...

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Узнайте, как создать безопасный репеллент для детей своими руками, без химических веществ и лишних затрат.

Летние прогулки и времяпрепровождение на свежем воздухе могут быть испорчены комарами, которые часто доставляют неудобства, особенно детям. Но защита от них может быть простой и натуральной.

Мы расскажем, как легко сделать домашний спрей от комаров, который будет безопасным и эффективным.

Что потребуется для приготовления натурального спрея:

  • 100 мл воды (минеральной или обычной)
  • Щепотка соли
  • 30 капель эфирного масла (по вашему выбору)

Какие масла помогают от комаров?

Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды. Эти эфирные масла наиболее эффективны для создания спрея, но вы можете выбрать любое масло, которое вам нравится.

Как приготовить спрей:

  1. В воду добавьте щепотку соли — это поможет маслу лучше раствориться.
  2. Капните 30 капель эфирного масла.
  3. Хорошо перемешайте смесь и перелейте в флакон с распылителем.
  4. Перед использованием обязательно встряхивайте флакон.

Средство можно использовать для обработки кожи, одежды или волос. Защита действует до двух часов.

Почему этот спрей безопаснее аптечных средств?

Он не содержит химических веществ и подходит даже для детей. Такой натуральный репеллент безопасен, эффективен и экономичен.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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