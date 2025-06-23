Комары не выдерживают такого запаха: простое средство, которое можно сделать дома

Узнайте, как создать безопасный репеллент для детей своими руками, без химических веществ и лишних затрат.

Летние прогулки и времяпрепровождение на свежем воздухе могут быть испорчены комарами, которые часто доставляют неудобства, особенно детям. Но защита от них может быть простой и натуральной.

Мы расскажем, как легко сделать домашний спрей от комаров, который будет безопасным и эффективным.

Что потребуется для приготовления натурального спрея:

100 мл воды (минеральной или обычной)

Щепотка соли

30 капель эфирного масла (по вашему выбору)

Какие масла помогают от комаров?

Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды. Эти эфирные масла наиболее эффективны для создания спрея, но вы можете выбрать любое масло, которое вам нравится.

Как приготовить спрей:

В воду добавьте щепотку соли — это поможет маслу лучше раствориться. Капните 30 капель эфирного масла. Хорошо перемешайте смесь и перелейте в флакон с распылителем. Перед использованием обязательно встряхивайте флакон.

Средство можно использовать для обработки кожи, одежды или волос. Защита действует до двух часов.

Почему этот спрей безопаснее аптечных средств?

Он не содержит химических веществ и подходит даже для детей. Такой натуральный репеллент безопасен, эффективен и экономичен.