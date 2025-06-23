Комары не выдерживают такого запаха: простое средство, которое можно сделать дома
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Узнайте, как создать безопасный репеллент для детей своими руками, без химических веществ и лишних затрат.
Летние прогулки и времяпрепровождение на свежем воздухе могут быть испорчены комарами, которые часто доставляют неудобства, особенно детям. Но защита от них может быть простой и натуральной.
Мы расскажем, как легко сделать домашний спрей от комаров, который будет безопасным и эффективным.
Что потребуется для приготовления натурального спрея:
- 100 мл воды (минеральной или обычной)
- Щепотка соли
- 30 капель эфирного масла (по вашему выбору)
Какие масла помогают от комаров?
Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды. Эти эфирные масла наиболее эффективны для создания спрея, но вы можете выбрать любое масло, которое вам нравится.
Как приготовить спрей:
- В воду добавьте щепотку соли — это поможет маслу лучше раствориться.
- Капните 30 капель эфирного масла.
- Хорошо перемешайте смесь и перелейте в флакон с распылителем.
- Перед использованием обязательно встряхивайте флакон.
Средство можно использовать для обработки кожи, одежды или волос. Защита действует до двух часов.
Почему этот спрей безопаснее аптечных средств?
Он не содержит химических веществ и подходит даже для детей. Такой натуральный репеллент безопасен, эффективен и экономичен.
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