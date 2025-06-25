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Комары не смогут выдержать этот запах: простое средство, которое можно сделать дома

Узнайте, как создать натуральный репеллент для ...

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Узнайте, как создать натуральный репеллент для детей своими руками, без использования химикатов и лишних затрат.

Летние прогулки на свежем воздухе часто омрачаются комарами, которые доставляют много неудобств, особенно детям. Однако защита от них может быть простой и безопасной.

Мы расскажем, как сделать домашний спрей от комаров, который будет не только эффективным, но и безопасным для здоровья.

Что понадобится для приготовления натурального спрея:

  • 100 мл воды (минеральной или обычной)
  • Щепотка соли
  • 30 капель эфирного масла (по вашему выбору)

Какие масла помогают от комаров?

Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды. Эти эфирные масла являются наиболее эффективными для создания спрея, но можно использовать и другие масла по вашему вкусу.

Как приготовить спрей:

  1. В воду добавьте щепотку соли — это поможет эфирному маслу лучше раствориться.
  2. Капните 30 капель эфирного масла.
  3. Хорошо перемешайте смесь и перелейте в флакон с распылителем.
  4. Перед использованием тщательно встряхивайте флакон.

Средство можно наносить на кожу, одежду или волосы. Эффективность средства сохраняется до двух часов.

Почему этот спрей безопаснее аптечных средств?

Он не содержит химических веществ, что делает его абсолютно безопасным для детей. Такой натуральный репеллент — это не только безопасно и эффективно, но и экономно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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