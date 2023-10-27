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Когда закончится СВО? Непревзойденный пророк-математик Кваша спрогнозировал исход и назвал победителя

Когда закончится СВО? Непревзойденный пророк-математик Кваша спрогнозировал исход и назвал победителя

ridus.ru

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Именитый астролог Григорий Кваша, который предсказал начало Специальной военной операции на Украине в 2022 году, недавно назвал и дату ее окончания.

Согласно пророчеству Кваши, исход СВО будет разрешен в 2023 году: этот год станет переломным в ходе конфликта, сообщили в «ЦАРЬГРАДе».

Григорий Кваша также заявил, что после 2025 года человечество утратит желание решать споры и острые конфликты прибегая к силе и мощи оружия, и в мире станет спокойно. Более того, Российскую Федерацию в ближайшем будущем ожидает стремительные рост и процветание, добавил астролог-пророк.

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