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Клещи погибают молниеносно: эффективное средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

Летние месяцы активизируют не только флору, но ...

ngs.ru

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Летние месяцы активизируют не только флору, но и таких неприятных паразитов, как клещи. Это особенно важно для тех, кто проводит время на свежем воздухе или занимается садоводством.

Как правило, борьба с клещами связана с покупкой дорогостоящих аэрозолей, но что, если есть доступное и не менее эффективное решение?

Решение для каждого

Учёные предложили альтернативу дорогостоящим аэрозолям — раствор на основе эфирных масел и диметикона. Этот состав можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Ингредиенты для раствора:

Чтобы сделать раствор, вам нужно:

  • 50 мл воды;

  • 50 мл водки или изопропилового спирта;

  • 15 капель эфирного масла лаванды;

  • 15 капель эфирного масла чайного дерева;

  • 1 чайная ложка диметикона.

Преимущества этого средства:

  • Безопасность: Состав не содержит токсичных химикатов, что безопасно для детей и взрослых.

  • Эффективность: Эфирные масла и диметикон эффективно борются с клещами.

  • Доступность: Ингредиенты дешевы и доступны каждому.

  • Легкость в применении: Средство удобно наносить на кожу и одежду.

Как применять?

Перед выходом на природу тщательно перемешайте раствор и распылите на кожу и одежду. Повторяйте нанесение каждые 2-3 часа для надежной защиты от клещей.

С этим методом вы сможете обеспечить безопасность для себя и своих близких, не тратя деньги на дорогостоящие аэрозоли.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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