Клещи погибают молниеносно: эффективное средство защищает лучше всех покупных аэрозолей
ngs.ru
Летние месяцы активизируют не только флору, но и таких неприятных паразитов, как клещи. Это особенно важно для тех, кто проводит время на свежем воздухе или занимается садоводством.
Как правило, борьба с клещами связана с покупкой дорогостоящих аэрозолей, но что, если есть доступное и не менее эффективное решение?
Решение для каждого
Учёные предложили альтернативу дорогостоящим аэрозолям — раствор на основе эфирных масел и диметикона. Этот состав можно приготовить самостоятельно в домашних условиях.
Ингредиенты для раствора:
Чтобы сделать раствор, вам нужно:
50 мл воды;
50 мл водки или изопропилового спирта;
15 капель эфирного масла лаванды;
15 капель эфирного масла чайного дерева;
1 чайная ложка диметикона.
Преимущества этого средства:
Безопасность: Состав не содержит токсичных химикатов, что безопасно для детей и взрослых.
Эффективность: Эфирные масла и диметикон эффективно борются с клещами.
Доступность: Ингредиенты дешевы и доступны каждому.
Легкость в применении: Средство удобно наносить на кожу и одежду.
Как применять?
Перед выходом на природу тщательно перемешайте раствор и распылите на кожу и одежду. Повторяйте нанесение каждые 2-3 часа для надежной защиты от клещей.
С этим методом вы сможете обеспечить безопасность для себя и своих близких, не тратя деньги на дорогостоящие аэрозоли.
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