Казнить нельзя помиловать: генерал-лейтенант Гурулев предложил ввести смертную казнь для борьбы с «внутренними врагами»

Российский военачальник и депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев заявил, что в нашей стране необходимо вернуть смертную казнь, чтобы бороться с внутренними врагами, сообщает Общественная служба новостей.

В эфире Владимира Соловьева генерал-лейтенант Гурулев рассказал, что в Белоруссии существует смертная казнь для борьбы с людьми, которые приносят ущерб государству. Военачальник отметил, что когда в стране существует подобная мера наказания, злоумышленники и преступники не будут исполнять свои коварные вредительные действия.

По мнению военачальника, Российской Федерации тоже стоит прибегнуть к узакониванию смертной казни, так как в настоящее время это актуально, и поможет бороться с преступниками, которые хотят нанести ущерб российскому государству.