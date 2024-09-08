Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Каждый сентябрь закапываю на огороде тряпку с керосином: вот для чего так делаю — пользы на миллион и минимальные траты

Для каждого садовода осенний уход за огородом —...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Для каждого садовода осенний уход за огородом — это важная подготовка к следующему сезону. Один из малоизвестных, но результативных методов — это использование керосина. Давайте разберемся, почему стоит закапывать тряпку, пропитанную этим веществом, в землю вашего сада.

Естественное средство от вредителей

Керосин служит отличным отпугивающим средством против многочисленных насекомых и грызунов, которые угрожают урожаю. Пропитанная керосином тряпка, закопанная в землю, помогает предотвратить поражение корневой системы растений вредителями типа медведок и проволочников.

Экономия ресурсов

Этот метод является не только эффективным, но и экономически выгодным. Керосин — доступное средство, и его требуется совсем немного, а в качестве тряпки подойдет любой ненужный текстиль. Это позволяет не только сэкономить, но и способствует переработке материалов.

Правильное применение керосина на садовом участке

Соблюдение техники безопасности критически важно, поскольку керосин — горючее вещество. Тряпку следует закапывать на достаточной глубине и предпочтительно не близко к корням культур, чтобы избежать вреда.

Устойчивые альтернативы

Для тех, кто ищет экологически чистые решения, стоит обратить внимание на другие натуральные отпугивающие средства, например, отвары из чеснока или горьких трав.

Заключительные мысли

Использование керосина в качестве средства защиты огорода может показаться нетрадиционным, однако его преимущества трудно оспорить. Это простой и экономичный метод, который помогает поддерживать ваш сад в отличном состоянии и готовить его к следующему сезону без значительных финансовых затрат.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В перинатальном центре больницы №7 в Казани всплеск инфекции

Важное в РТ

день назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

уничтожение клещей истра

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцам 7 сентября обещают дождь

Интересное в Казани

2 дня назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 

мойка радиатора паром в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани 6 сентября насмерть сбили человека: жуткие подробности

Новости Казани

21 час назад

Смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России

Новости Казани

день назад

В Казани стали появляться шумозащитные экраны возле домов и закрывать город

Новости Казани

день назад

Арестовали на 1,5 месяца женщину, тётя которой умерла в пансионате

Новости Татарстана

22 часа назад

Татарстан завершает подготовку к отопительному сезону
Лонгриды
2 дня назад

Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу

Татарстан — это не только республика с богатой ...

Новости Казани

22 часа назад

Минниханов поздравил команду «Зенит-Казань» с победой

Новости Казани

день назад

В Кировском районе некоторые дома на сутки останутся без воды

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане осудили мошенника, который обещал вернуть бойцов с СВО

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прогнозируют до +26 градусов
Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-...
Новости Казани
23 часа назад

Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-за нарушений 

Новости Татарстана

день назад

7 партий Татарстана потратили на выборы около 73 млн рублей

Новости Татарстана

2 дня назад

Альметьевск планирует увеличить численность населения до 400 тысяч

Новости Казани

2 дня назад

Казанцу не дали зарядить телефон в магазине и он украл его у прохожего
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства
Детский омбудсмен Татарстана призвала создать о...
Новости Татарстана
день назад

Детский омбудсмен Татарстана призвала создать общежития для студенческих семей