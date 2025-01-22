Каждый месяц по 68,9 тысячи рублей на карты: кому увеличат выплаты уже в феврале 2025

С первого февраля следующего года в России начнется новый этап поддержки семей и отдельных категорий граждан за счет увеличения размеров различных социальных выплат. Реформа затронет не только материнский капитал, но и ряд других важных социальных пособий.

Увеличение материнского капитала

Размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%, что является частью государственной политики по стимулированию рождаемости. После изменений семьям за рождение первого ребенка будет выплачиваться около 676,4 тыс. рублей, а за рождение второго ребенка — примерно 217 тыс. рублей. Эти средства можно будет использовать для улучшения жилищных условий, образования детей или других нужд семьи.

Единовременные и ежемесячные выплаты

В дополнение к увеличению материнского капитала, единовременная выплата при рождении ребенка также увеличится до 26,4 тыс. рублей. Это пособие направлено на покрытие первоначальных расходов, связанных с появлением нового члена семьи.

Для работающих женщин, которые ухаживают за детьми до полутора лет, предусмотрено повышение ежемесячного пособия до 68,9 тыс. рублей. Это позволит матерям больше времени посвятить воспитанию ребенка в первые месяцы жизни, снижая финансовую нагрузку от потери дохода из-за ухода в декрет.

Дополнительная индексация пенсий

Помимо увеличения пособий по уходу за детьми и материнского капитала, в бюджете на 2025 год предусмотрена возможность дополнительной индексации пенсий. Это мера направлена на поддержание уровня жизни пожилых граждан, учитывая изменения в экономической ситуации страны.

Эти меры социальной поддержки подчеркивают стремление государства укреплять финансовое положение российских семей и обеспечивать более высокое качество жизни для всех категорий граждан.